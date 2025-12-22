$42.250.09
19:00 • 3242 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 10609 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 23370 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 18710 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 20320 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 21859 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 20521 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20410 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17788 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13587 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Енергія для ШІ: Alphabet купує розробника Intersect за 4,75 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Alphabet придбала Intersect за 4,75 мільярда доларів для вирішення дефіциту електроенергії, необхідної для розвитку ШІ-технологій. Intersect працюватиме незалежно, диверсифікуючи джерела енергії та стримуючи ціни на електрику.

Енергія для ШІ: Alphabet купує розробника Intersect за 4,75 мільярда доларів

Alphabet офіційно викуповує Intersect – спеціаліста з енергетики для дата-центрів. Угода вартістю 4,75 мільярда доларів має вирішити проблему критичного дефіциту електроенергії, необхідної для розвитку ШІ-технологій. Рік тому техгігант уже придбав частку в цьому стартапі, а тепер вирішив повністю інтегрувати його у свою структуру. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Після завершення угоди у першій половині 2026 року Intersect працюватиме незалежно. Головна мета компанії – диверсифікація джерел енергії та стримування цін на електрику, що важливо на тлі суспільного невдоволення через зростання комунальних рахунків у регіонах, де розташовані дата-центри.

Intersect вже будує гігантський центр обробки даних для Alphabet у Техасі (округ Хаскелл). Завдяки ШІ-буму капіталізація Alphabet цього року зросла на 1,4 трильйона доларів.

Intersect зосереджується на пошуку шляхів збільшення та диверсифікації постачання енергії, щоб утримувати низькі витрати на електроенергію 

– йдеться у заяві компанії.

Nvidia розглядає збільшення виробництва чіпів H200 для Китаю через високий попит - Reuters13.12.25, 16:10 • 5684 перегляди

Степан Гафтко

Технології
Енергетика
Електроенергія
Ассошіейтед Прес
Reuters
Техас
Китай