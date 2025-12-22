Енергія для ШІ: Alphabet купує розробника Intersect за 4,75 мільярда доларів
Київ • УНН
Alphabet придбала Intersect за 4,75 мільярда доларів для вирішення дефіциту електроенергії, необхідної для розвитку ШІ-технологій. Intersect працюватиме незалежно, диверсифікуючи джерела енергії та стримуючи ціни на електрику.
Alphabet офіційно викуповує Intersect – спеціаліста з енергетики для дата-центрів. Угода вартістю 4,75 мільярда доларів має вирішити проблему критичного дефіциту електроенергії, необхідної для розвитку ШІ-технологій. Рік тому техгігант уже придбав частку в цьому стартапі, а тепер вирішив повністю інтегрувати його у свою структуру. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Після завершення угоди у першій половині 2026 року Intersect працюватиме незалежно. Головна мета компанії – диверсифікація джерел енергії та стримування цін на електрику, що важливо на тлі суспільного невдоволення через зростання комунальних рахунків у регіонах, де розташовані дата-центри.
Intersect вже будує гігантський центр обробки даних для Alphabet у Техасі (округ Хаскелл). Завдяки ШІ-буму капіталізація Alphabet цього року зросла на 1,4 трильйона доларів.
Intersect зосереджується на пошуку шляхів збільшення та диверсифікації постачання енергії, щоб утримувати низькі витрати на електроенергію
Nvidia розглядає збільшення виробництва чіпів H200 для Китаю через високий попит - Reuters13.12.25, 16:10 • 5684 перегляди