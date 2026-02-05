Материнська компанія Google перетворюється на лідера у сфері ШІ, випереджаючи OpenAI - Reuters

Alphabet кидає виклик OpenAI з таким ентузіазмом, що це наголошує на думці Волл-стріт про те, що материнська компанія Google є лідером в області ШІ. Це зміна ситуації в порівнянні з минулим роком, коли інвестори вважали, що компанія сильно відстає від конкурентів і обвалили її акції, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Керівники Alphabet продемонстрували впевненіший тон під час телефонної конференції після публікації фінансових результатів у середу, першої після випуску моделі Gemini 3, яка вразила користувачів і допомогла Google наздогнати конкурентів у гонці штучного інтелекту.

Хоча Alphabet не згадував свого головного конкурента в галузі ШІ, нові впевнені повідомлення Alphabet підкреслили ключовий контраст: інвестиції в ШІ почали приносити віддачу всій компанії. Це послужило виправданням для потенційного подвоєння капітальних витрат у 2026 році - до 175-185 мільярдів доларів - внаслідок масштабних інвестицій у обчислювальні потужності для ШІ.

У підготовлених заявах Alphabet про ШІ у 2025 році основна увага приділялася використанню продуктів та доходів від ШІ, які отримували, зокрема, через підрозділ хмарних обчислень.

"Загалом, ми бачимо, що наші інвестиції в ШІ та інфраструктуру забезпечують зростання доходів та розвиток у всіх сферах", - сказав генеральний директор Сундар Пічаї.

Нова впевненість Google у доходах, які отримують завдяки ШІ, підкріплюється зростанням як споживчого, так і корпоративного бізнесу.

Пічаї повідомив, що додаток Google Gemini, який конкурує з ChatGPT від OpenAI, перевищив 750 мільйонів щомісячно активних користувачів до кінця грудневого кварталу, порівняно з 650 мільйонами на кінець попереднього періоду. Це все ще менше, ніж у ChatGPT, який, за словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, у жовтні перевищив 800 мільйонів щотижня активних користувачів.

Gemini від Google перевищив 750 мільйонів активних користувачів щомісяця

"Ми також спостерігаємо значно вищу залученість користувачів, особливо після запуску Gemini 3", - сказав Пічаї.

Gemini 3 також інтегрований у "режим штучного інтелекту" пошукової системи Google і використовується в корпоративній версії Gemini, яка, за словами Пічаї, досягла 8 мільйонів платних ліцензій.

Різке зростання капітальних витрат Google спочатку стурбувало інвесторів, що призвело до падіння акцій на 6% на позабіржових торгах. Однак сильні показники хмарного підрозділу - виручка зросла на 48% у грудневому кварталі - і розвиток ШІ в інших напрямках бізнесу швидко зміцнили впевненість Волл-стріт у тому, що ставки Google на ШІ починають окупатися.

Це ще раз підтвердило поточне послання Волл-стріт технологічним компаніям: стрімке зростання витрат на ШІ може продовжуватись лише в тому випадку, якщо технологічні компанії продемонструють відповідну фінансову віддачу.

У четвер акції впали на 2% на передринкових торгах. Минулого року вони зросли на 65% і розпочали 2026 рік із оптимістичного зростання на 6%.

З початку минулого року Alphabet перетворилася з відстаючої компанії на лідера серед компаній "Чудової сімки" (Magnificent Seven) з мегакапіталізацією і тепер поступається тільки Nvidia та Apple серед компаній з ринковою капіталізацією понад 4 трильйони доларів.

Попри порівняно скромний підхід до капітальних витрат на рік, акції Microsoft сильно впали минулого тижня, частково через побоювання з приводу її залежності від OpenAI. Компанія заявила, що її витрати у третьому кварталі фінансового року скоротяться з рекордних 37,5 мільярда доларів, витрачених у період з жовтня по грудень.

Оскільки OpenAI уклала низку багатомільярдних угод, попри збитки, інвестори стурбовані здатністю компанії фінансувати ці зобов'язання, що погіршує настрої великих технологічних компаній, з якими вона тісно пов'язана.

Пол Мікс, керівник відділу технологічних досліджень у Freedom Capital Markets, заявив, що Alphabet виграє від зміни настроїв, попри "приголомшливо високий" прогноз капітальних витрат.

"Я думаю, що тут формується тенденція, коли ринок віддає перевагу Google, а не OpenAI, - сказав Мікс. - У цей же час минулого року кожне оголошення OpenAI про співпрацю з будь-ким віталося. Але потім, наприкінці 2025 року, люди кажуть: "Боже мій, надто велика частина мого портфеля замовлень чи витрат на інфраструктуру ШІ припадає на OpenAI".

Акції Oracle, портфель замовлень яких на суму понад 500 мільярдів доларів значною мірою залежить від OpenAI, впали приблизно на 49% з початку жовтня. Акції Microsoft, яка володіє 27% акцій OpenAI і вважає її своїм великим клієнтом, за цей же період знизилися більш ніж на 20%.

Тим часом акції Alphabet підскочили приблизно на 36%.

