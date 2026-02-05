Материнська компанія Google перетворюється на лідера у сфері ШІ, випереджаючи OpenAI - Reuters

$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 9972 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 7140 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 10120 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 9676 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 7960 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10580 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18810 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 29374 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22558 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей5 лютого, 03:05 • 4902 перегляди
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 5442 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 12269 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 13546 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 12096 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 9974 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 45256 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 75709 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 75966 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 114840 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 10 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 23064 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 13119 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 12954 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 15997 перегляди
Материнська компанія Google перетворюється на лідера у сфері ШІ, випереджаючи OpenAI - Reuters

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Alphabet демонструє впевнений тон щодо своїх інвестицій у ШІ, які починають приносити дохід. Компанія очікує подвоєння капітальних витрат до 2026 року, що зміцнює її позиції на Волл-стріт.

Материнська компанія Google перетворюється на лідера у сфері ШІ, випереджаючи OpenAI - Reuters

Alphabet кидає виклик OpenAI з таким ентузіазмом, що це наголошує на думці Волл-стріт про те, що материнська компанія Google є лідером в області ШІ. Це зміна ситуації в порівнянні з минулим роком, коли інвестори вважали, що компанія сильно відстає від конкурентів і обвалили її акції, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Керівники Alphabet продемонстрували впевненіший тон під час телефонної конференції після публікації фінансових результатів у середу, першої після випуску моделі Gemini 3, яка вразила користувачів і допомогла Google наздогнати конкурентів у гонці штучного інтелекту.

Хоча Alphabet не згадував свого головного конкурента в галузі ШІ, нові впевнені повідомлення Alphabet підкреслили ключовий контраст: інвестиції в ШІ почали приносити віддачу всій компанії. Це послужило виправданням для потенційного подвоєння капітальних витрат у 2026 році - до 175-185 мільярдів доларів - внаслідок масштабних інвестицій у обчислювальні потужності для ШІ.

У підготовлених заявах Alphabet про ШІ у 2025 році основна увага приділялася використанню продуктів та доходів від ШІ, які отримували, зокрема, через підрозділ хмарних обчислень.

"Загалом, ми бачимо, що наші інвестиції в ШІ та інфраструктуру забезпечують зростання доходів та розвиток у всіх сферах", - сказав генеральний директор Сундар Пічаї.

Нова впевненість Google у доходах, які отримують завдяки ШІ, підкріплюється зростанням як споживчого, так і корпоративного бізнесу.

Пічаї повідомив, що додаток Google Gemini, який конкурує з ChatGPT від OpenAI, перевищив 750 мільйонів щомісячно активних користувачів до кінця грудневого кварталу, порівняно з 650 мільйонами на кінець попереднього періоду. Це все ще менше, ніж у ChatGPT, який, за словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана, у жовтні перевищив 800 мільйонів щотижня активних користувачів.

Gemini від Google перевищив 750 мільйонів активних користувачів щомісяця05.02.26, 08:19 • 2328 переглядiв

"Ми також спостерігаємо значно вищу залученість користувачів, особливо після запуску Gemini 3", - сказав Пічаї.

Gemini 3 також інтегрований у "режим штучного інтелекту" пошукової системи Google і використовується в корпоративній версії Gemini, яка, за словами Пічаї, досягла 8 мільйонів платних ліцензій.

Різке зростання капітальних витрат Google спочатку стурбувало інвесторів, що призвело до падіння акцій на 6% на позабіржових торгах. Однак сильні показники хмарного підрозділу - виручка зросла на 48% у грудневому кварталі - і розвиток ШІ в інших напрямках бізнесу швидко зміцнили впевненість Волл-стріт у тому, що ставки Google на ШІ починають окупатися.

Це ще раз підтвердило поточне послання Волл-стріт технологічним компаніям: стрімке зростання витрат на ШІ може продовжуватись лише в тому випадку, якщо технологічні компанії продемонструють відповідну фінансову віддачу.

У четвер акції впали на 2% на передринкових торгах. Минулого року вони зросли на 65% і розпочали 2026 рік із оптимістичного зростання на 6%.

З початку минулого року Alphabet перетворилася з відстаючої компанії на лідера серед компаній "Чудової сімки" (Magnificent Seven) з мегакапіталізацією і тепер поступається тільки Nvidia та Apple серед компаній з ринковою капіталізацією понад 4 трильйони доларів.

Попри порівняно скромний підхід до капітальних витрат на рік, акції Microsoft сильно впали минулого тижня, частково через побоювання з приводу її залежності від OpenAI. Компанія заявила, що її витрати у третьому кварталі фінансового року скоротяться з рекордних 37,5 мільярда доларів, витрачених у період з жовтня по грудень.

Microsoft показала рекордні витрати на ШІ, а доходи від хмарних обчислень не вразили: акції компанії впали29.01.26, 11:08 • 3464 перегляди

Оскільки OpenAI уклала низку багатомільярдних угод, попри збитки, інвестори стурбовані здатністю компанії фінансувати ці зобов'язання, що погіршує настрої великих технологічних компаній, з якими вона тісно пов'язана.

Пол Мікс, керівник відділу технологічних досліджень у Freedom Capital Markets, заявив, що Alphabet виграє від зміни настроїв, попри "приголомшливо високий" прогноз капітальних витрат.

"Я думаю, що тут формується тенденція, коли ринок віддає перевагу Google, а не OpenAI, - сказав Мікс. - У цей же час минулого року кожне оголошення OpenAI про співпрацю з будь-ким віталося. Але потім, наприкінці 2025 року, люди кажуть: "Боже мій, надто велика частина мого портфеля замовлень чи витрат на інфраструктуру ШІ припадає на OpenAI".

Акції Oracle, портфель замовлень яких на суму понад 500 мільярдів доларів значною мірою залежить від OpenAI, впали приблизно на 49% з початку жовтня. Акції Microsoft, яка володіє 27% акцій OpenAI і вважає її своїм великим клієнтом, за цей же період знизилися більш ніж на 20%.

Тим часом акції Alphabet підскочили приблизно на 36%.

Енергія для ШІ: Alphabet купує розробника Intersect за 4,75 мільярда доларів22.12.25, 22:30 • 2813 переглядiв

Юлія Шрамко

