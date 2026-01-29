Цукерберг делает ставку на ИИ как новый формат социальных медиа - СМИ

Миллиардер и CEO Meta Марк Цукерберг меняет фокус технологического гиганта, стоящего за Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, на ленту социальных сетей, генерируемую ИИ, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

"Мечты генерального директора Meta Марка Цукерберга о метавселенной, похоже, сменились новым видением: лентой социальных сетей, генерируемой ИИ", - говорится в публикации.

Во время телефонной конференции в среду Цукерберг подтвердил свою уверенность в том, что ИИ станет следующим большим медиаформатом, сделав ленты "захватывающими и интерактивными".

"Мы начали с текста, затем перешли к фотографиям, когда у нас появились телефоны с камерами, а затем видео, когда мобильные сети стали достаточно быстрыми. Вскоре мы увидим взрыв новых медиаформатов, которые будут более захватывающими и интерактивными, и это станет возможным только благодаря достижениям в области ИИ", - заявил Цукерберг.

Цукерберг добавил, что приложения сейчас "похожи на алгоритмы, которые рекомендуют контент". Но это изменится, по словам Цукерберга, на фоне того, как приложения Meta в конечном итоге встретят пользователей с ИИ, который "понимает" их, может предлагать контент, который им нравится, и "генерировать отличный персонализированный контент".

В прошлом году Цукерберг аналогичным образом затронул тему социальных сетей с использованием ИИ, заявив, что Meta "добавит еще один огромный корпус контента" в свою систему рекомендаций, на фоне того, как ИИ делает контент "легче для создания и ремикширования". Meta уже частично реализовала этот план, запустив новую ленту Vibes в приложении Meta AI, которая позволяет пролистывать ленту коротких видео, сгенерированных ИИ.

Во время разговора Цукерберг также намекнул на новый формат, который позволит пользователям создавать мир или игру, используя подсказку, а затем делиться ею с друзьями, добавив, что видео могут стать интерактивными.

"Наверняка существует версия будущего, где на любое видео, которое вы видите, вы можете нажать, погрузиться в него и ... получить более осмысленный опыт", - сказал Цукерберг.

Во время разговора Цукерберг не стал касаться целей метавселенной, вместо этого заявив, что инвестиции компании в виртуальную реальность (VR) и Horizon Worlds "хорошо сочетаются с этими достижениями в области ИИ", помогая донести эти возможности до людей "через мобильные устройства". Подразделение Meta Reality Labs, в состав которого входит метавселенная, сообщило об операционных убытках в 6,02 миллиарда долларов за последние три месяца 2025 года. Ранее в этом месяце Meta уволила не менее 1000 сотрудников подразделения, а также закрыла три свои VR-студии.

Meta сообщила о выручке в 59,9 миллиарда долларов за последний квартал 2025 года и чистой прибыли в 22,8 миллиарда долларов. Похоже, компания планирует расширить источники дохода за счет монетизации своего чат-бота Meta AI, поскольку Цукерберг сообщил инвесторам о возможностях "подписки и рекламы" в Meta AI, что согласуется с сообщением TechCrunch о планах компании сделать премиальные функции ИИ платными, пишет издание.