ukenru
13:51 • 8010 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 14641 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 14950 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 20213 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 18890 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 14965 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 17624 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27423 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12174 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14259 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Цукерберг делает ставку на ИИ как новый формат социальных медиа - СМИ

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Марк Цукерберг переориентирует Meta на ленту социальных сетей, сгенерированную ИИ, считая ее следующим крупным медиаформатом. Это позволит создавать персонализированный и интерактивный контент, отходя от концепции метавселенной.

Цукерберг делает ставку на ИИ как новый формат социальных медиа - СМИ

Миллиардер и CEO Meta Марк Цукерберг меняет фокус технологического гиганта, стоящего за Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, на ленту социальных сетей, генерируемую ИИ, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

"Мечты генерального директора Meta Марка Цукерберга о метавселенной, похоже, сменились новым видением: лентой социальных сетей, генерируемой ИИ", - говорится в публикации.

Во время телефонной конференции в среду Цукерберг подтвердил свою уверенность в том, что ИИ станет следующим большим медиаформатом, сделав ленты "захватывающими и интерактивными".

"Мы начали с текста, затем перешли к фотографиям, когда у нас появились телефоны с камерами, а затем видео, когда мобильные сети стали достаточно быстрыми. Вскоре мы увидим взрыв новых медиаформатов, которые будут более захватывающими и интерактивными, и это станет возможным только благодаря достижениям в области ИИ", - заявил Цукерберг.

Цукерберг добавил, что приложения сейчас "похожи на алгоритмы, которые рекомендуют контент". Но это изменится, по словам Цукерберга, на фоне того, как приложения Meta в конечном итоге встретят пользователей с ИИ, который "понимает" их, может предлагать контент, который им нравится, и "генерировать отличный персонализированный контент".

В прошлом году Цукерберг аналогичным образом затронул тему социальных сетей с использованием ИИ, заявив, что Meta "добавит еще один огромный корпус контента" в свою систему рекомендаций, на фоне того, как ИИ делает контент "легче для создания и ремикширования". Meta уже частично реализовала этот план, запустив новую ленту Vibes в приложении Meta AI, которая позволяет пролистывать ленту коротких видео, сгенерированных ИИ.

Во время разговора Цукерберг также намекнул на новый формат, который позволит пользователям создавать мир или игру, используя подсказку, а затем делиться ею с друзьями, добавив, что видео могут стать интерактивными.

"Наверняка существует версия будущего, где на любое видео, которое вы видите, вы можете нажать, погрузиться в него и ... получить более осмысленный опыт", - сказал Цукерберг.

Во время разговора Цукерберг не стал касаться целей метавселенной, вместо этого заявив, что инвестиции компании в виртуальную реальность (VR) и Horizon Worlds "хорошо сочетаются с этими достижениями в области ИИ", помогая донести эти возможности до людей "через мобильные устройства". Подразделение Meta Reality Labs, в состав которого входит метавселенная, сообщило об операционных убытках в 6,02 миллиарда долларов за последние три месяца 2025 года. Ранее в этом месяце Meta уволила не менее 1000 сотрудников подразделения, а также закрыла три свои VR-студии.

Meta сообщила о выручке в 59,9 миллиарда долларов за последний квартал 2025 года и чистой прибыли в 22,8 миллиарда долларов. Похоже, компания планирует расширить источники дохода за счет монетизации своего чат-бота Meta AI, поскольку Цукерберг сообщил инвесторам о возможностях "подписки и рекламы" в Meta AI, что согласуется с сообщением TechCrunch о планах компании сделать премиальные функции ИИ платными, пишет издание.

Юлия Шрамко

