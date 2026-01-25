Meta Platforms обвиняют в ложных заявлениях о конфиденциальности WhatsApp - Bloomberg

Группа истцов подала в суд США иск против Meta Platforms, Inc., обвинив компанию в ложных заявлениях относительно конфиденциальности и безопасности сообщений в сервисе WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в иске, поданном в пятницу в окружной суд США в Сан-Франциско, утверждается, что заявления Meta о сквозном шифровании в WhatsApp являются ложными. Истцы заявляют, что Meta и WhatsApp "хранят, анализируют и имеют доступ практически ко всем якобы "частным" сообщениям пользователей".

К иску присоединились истцы из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и Южной Африки. Также, в документе упоминаются "разоблачители", однако их имена не раскрываются.

Meta сделала сквозное шифрование центральной функцией WhatsApp, заявляя, что сообщения доступны только отправителю и получателю. В приложении отмечается, что "только участники этого чата могут читать, слушать или делиться" сообщениями, а шифрование включено по умолчанию.

Представитель Meta Энди Стоун назвал иск "легкомысленным" и заявил, что компания "примет санкции против адвоката истцов".

Любое утверждение о том, что сообщения людей в WhatsApp не зашифрованы, является категорически ложным и абсурдным. WhatsApp шифруется от начала до конца с помощью протокола Signal в течение десятилетия. Этот иск - легкомысленный вымысел - заявил представитель Энди Стоун в электронном письме Bloomberg.

Напомним

