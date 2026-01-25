Meta Platforms звинувачують у неправдивих заявах про конфіденційність WhatsApp - Bloomberg

Група позивачів подала до суду США позов проти Meta Platforms, Inc., звинувативши компанію у неправдивих заявах щодо конфіденційності та безпеки повідомлень у сервісі WhatsApp. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у позові, поданому в п’ятницю до окружного суду США в Сан-Франциско, стверджується, що заяви Meta про наскрізне шифрування в WhatsApp є хибними. Позивачі заявляють, що Meta та WhatsApp "зберігають, аналізують та мають доступ практично до всіх нібито "приватних" повідомлень користувачів".

До позову долучилися позивачі з Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки. Також, у документі згадуються "викривачі", однак їхні імена не розкриваються.

Meta зробила наскрізне шифрування центральною функцією WhatsApp, заявляючи, що повідомлення доступні лише відправнику та одержувачу. У додатку зазначається, що "лише учасники цього чату можуть читати, слухати або ділитися" повідомленнями, а шифрування увімкнене за замовчуванням.

Речник Meta Енді Стоун назвав позов "легковажним" і заявив, що компанія "вживатиме санкцій проти адвоката позивачів".

Будь-яке твердження про те, що повідомлення людей у WhatsApp не зашифровані, є категорично хибним та абсурдним WhatsApp шифрується від початку до кінця за допомогою протоколу Signal протягом десятиліття. Цей позов - легковажний витвір вимислу - заявив речник Енді Стоун у електронному листі Bloomberg.

Нагадаємо

