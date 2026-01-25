$43.170.00
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 3912 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 19371 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 37467 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 31689 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 40680 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38591 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48677 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 45181 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35794 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
Meta Platforms звинувачують у неправдивих заявах про конфіденційність WhatsApp - Bloomberg

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Група позивачів подала до суду США позов проти Meta Platforms, звинувативши компанію у неправдивих заявах щодо конфіденційності та безпеки повідомлень у WhatsApp. Позивачі стверджують, що Meta має доступ до "приватних" повідомлень користувачів.

Meta Platforms звинувачують у неправдивих заявах про конфіденційність WhatsApp - Bloomberg

Група позивачів подала до суду США позов проти Meta Platforms, Inc., звинувативши компанію у неправдивих заявах щодо конфіденційності та безпеки повідомлень у сервісі WhatsApp. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, у позові, поданому в п’ятницю до окружного суду США в Сан-Франциско, стверджується, що заяви Meta про наскрізне шифрування в WhatsApp є хибними. Позивачі заявляють, що Meta та WhatsApp "зберігають, аналізують та мають доступ практично до всіх нібито "приватних" повідомлень користувачів".

До позову долучилися позивачі з Австралії, Бразилії, Індії, Мексики та Південної Африки. Також, у документі згадуються "викривачі", однак їхні імена не розкриваються.

Meta зробила наскрізне шифрування центральною функцією WhatsApp, заявляючи, що повідомлення доступні лише відправнику та одержувачу. У додатку зазначається, що "лише учасники цього чату можуть читати, слухати або ділитися" повідомленнями, а шифрування увімкнене за замовчуванням.

Речник Meta Енді Стоун назвав позов "легковажним" і заявив, що компанія  "вживатиме санкцій проти адвоката позивачів".

Будь-яке твердження про те, що повідомлення людей у WhatsApp не зашифровані, є категорично хибним та абсурдним WhatsApp шифрується від початку до кінця за допомогою протоколу Signal протягом десятиліття. Цей позов - легковажний витвір вимислу

- заявив речник Енді Стоун у електронному листі Bloomberg.

Нагадаємо

Компанія Solos Technology Ltd. подала до суду на Meta Platforms Inc. та EssilorLuxottica SA. Позивач стверджує, що розумні окуляри Ray-Ban Meta використовують запатентовані технології Solos без дозволу.

Алла Кіосак

