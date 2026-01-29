Цукерберг робить ставку на ШІ як новий формат соціальних медіа - ЗМІ

Мільярдер і CEO Meta Марк Цукерберг змінює фокус технологічного гіганта, що стоїть за Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, на стрічку соціальних мереж, що генерується ШІ, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

"Мрії генерального директора Meta Марка Цукерберга про метавсесвіт, схоже, змінилися новим баченням: стрічкою соціальних мереж, що генерується ШІ", - ідеться у публікації.

Під час телефонної конференції в середу Цукерберг підтвердив свою впевненість у тому, що ШІ стане наступним великим медіаформатом, зробивши стрічки "захоплюючими та інтерактивними".

"Ми почали з тексту, потім перейшли до фотографій, коли у нас з'явилися телефони з камерами, а потім відео, коли мобільні мережі стали досить швидкими. Невдовзі ми побачимо вибух нових медіаформатів, які будуть більш захоплюючими та інтерактивними, і це стане можливим лише завдяки здобуткам у галузі ШІ", - заявив Цукерберг.

Цукерберг додав, що додатки зараз "схожі на алгоритми, які рекомендують контент". Але це зміниться, за словами Цукерберга, на тлі того, як додатки Meta зрештою зустрінуть користувачів з ШІ, який "розуміє" їх, може пропонувати контент, який їм подобається, та "генерувати відмінний персоналізований контент".

Минулого року Цукерберг аналогічним чином торкнувся теми соціальних мереж з використанням ШІ, заявивши, що Meta "додасть ще один величезний корпус контенту" у свою систему рекомендацій, на тлі того, як ШІ робить контент "легшим для створення та реміксування". Meta вже частково реалізувала цей план, запустивши нову стрічку Vibes у додатку Meta AI, яка дозволяє прогортати стрічку коротких відео, згенерованих ШІ.

Під час розмови Цукерберг також натякнув на новий формат, який дозволить користувачам створювати світ або гру, використовуючи підказку, а потім ділитися нею з друзями, додавши, що відео можуть стати інтерактивними.

"Певно існує версія майбутнього, де на будь-яке відео, яке ви бачите, ви можете натиснути, зануритися в нього і ... отримати більш осмислений досвід", - сказав Цукерберг.

Під час розмови Цукерберг не став торкатися цілей метавсесвіту, натомість заявивши, що інвестиції компанії у віртуальну реальність (VR) і Horizon Worlds "добре поєднуються з цими досягненнями в області ШІ", допомагаючи донести ці можливості до людей "через мобільні пристрої". Підрозділ Meta Reality Labs, до складу якого входить метавсесвіт, повідомив про операційні збитки у 6,02 мільярда доларів за останні три місяці 2025 року. Раніше цього місяця Meta звільнила не менше 1000 співробітників підрозділу, а також закрила три свої VR-студії.

Meta повідомила про виручку у 59,9 мільярда доларів за останній квартал 2025 року і чистий прибуток у 22,8 мільярда доларів. Схоже, компанія планує розширити джерела доходу за рахунок монетизації свого чат-бота Meta AI, оскільки Цукерберг повідомив інвесторів про можливості "підписки та реклами" в Meta AI, що узгоджується з повідомленням TechCrunch про плани компанії зробити преміальні функції ШІ платними, пише видання.