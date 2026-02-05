$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 3224 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 4440 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 10674 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 20748 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 47794 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 25505 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25180 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 20929 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14134 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13919 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

UNICEF закликає криміналізувати створення ШІ-контенту із сексуальним насильством над дітьми - ЗМІ

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Дитячий фонд ООН UNICEF закликав уряди визнати злочином створення ШІ-контенту, що зображує сексуальне насильство над дітьми, через стрімке зростання таких матеріалів. Організація наголошує на використанні ШІ для створення дипфейків та "оголення" дітей, що вже торкнулося 1,2 мільйона дітей у 11 країнах.

UNICEF закликає криміналізувати створення ШІ-контенту із сексуальним насильством над дітьми - ЗМІ

Дитячий фонд ООН UNICEF звернувся до урядів країн із вимогою визнати злочином створення контенту, згенерованого штучним інтелектом, який зображує сексуальне насильство над дітьми. Організація заявила про стрімке зростання кількості таких матеріалів та реальну загрозу для неповнолітніх. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У UNICEF наголосили, що дедалі частіше фіксують використання технологій штучного інтелекту для створення так званих дипфейків – фальшивих зображень, відео та аудіо, які виглядають переконливо реалістичними. Особливе занепокоєння викликає явище "оголення" дітей за допомогою ШІ, коли програми штучно знімають або змінюють одяг на фото, створюючи сексуалізовані образи.

За даними організації, щонайменше 1,2 мільйона дітей у 11 країнах за минулий рік повідомили, що їхні зображення були змінені в сексуальний спосіб за допомогою штучного інтелекту.

Материнська компанія Google перетворюється на лідера у сфері ШІ, випереджаючи OpenAI - Reuters05.02.26, 13:46 • 1994 перегляди

UNICEF також закликав розробників впроваджувати принципи безпеки на етапі створення технологій та посилювати модерацію контенту, інвестуючи у системи виявлення заборонених матеріалів.

Окремі країни вже почали реагувати на проблему. Зокрема, Велика Британія планує зробити незаконним використання ШІ для створення зображень сексуального насильства над дітьми, ставши першою державою з таким законодавством.

В організації підкреслили, що шкода від цифрового насильства є реальною та невідкладною, і діти не можуть чекати, поки законодавство наздожене розвиток технологій.

Цукерберг робить ставку на ШІ як новий формат соціальних медіа - ЗМІ29.01.26, 18:38 • 2546 переглядiв

Андрій Тимощенков

Новини Світу
Техніка
Reuters
ЮНІСЕФ
Організація Об'єднаних Націй
Велика Британія