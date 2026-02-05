UNICEF закликає криміналізувати створення ШІ-контенту із сексуальним насильством над дітьми - ЗМІ
Київ • УНН
Дитячий фонд ООН UNICEF звернувся до урядів країн із вимогою визнати злочином створення контенту, згенерованого штучним інтелектом, який зображує сексуальне насильство над дітьми. Організація заявила про стрімке зростання кількості таких матеріалів та реальну загрозу для неповнолітніх. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
У UNICEF наголосили, що дедалі частіше фіксують використання технологій штучного інтелекту для створення так званих дипфейків – фальшивих зображень, відео та аудіо, які виглядають переконливо реалістичними. Особливе занепокоєння викликає явище "оголення" дітей за допомогою ШІ, коли програми штучно знімають або змінюють одяг на фото, створюючи сексуалізовані образи.
За даними організації, щонайменше 1,2 мільйона дітей у 11 країнах за минулий рік повідомили, що їхні зображення були змінені в сексуальний спосіб за допомогою штучного інтелекту.
UNICEF також закликав розробників впроваджувати принципи безпеки на етапі створення технологій та посилювати модерацію контенту, інвестуючи у системи виявлення заборонених матеріалів.
Окремі країни вже почали реагувати на проблему. Зокрема, Велика Британія планує зробити незаконним використання ШІ для створення зображень сексуального насильства над дітьми, ставши першою державою з таким законодавством.
В організації підкреслили, що шкода від цифрового насильства є реальною та невідкладною, і діти не можуть чекати, поки законодавство наздожене розвиток технологій.
