Украинцы могут получить почти 20 тысяч грн на отопление — кто имеет право на помощь и куда обращаться
Киев • УНН
Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременно 19 400 грн на отопление. Заявления принимают до 30 октября.
Более 380 тыс. семей в прифронтовых громадах единовременно получат по 19 400 грн для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишет УНН.
Это поддержка для украинцев, которые больше всего в ней нуждаются: люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещённые лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приёмные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа и патронатные семьи
По его словам, для этого правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций, в частности, часть средств поступила от ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через гуманитарный счёт Минсоцполитики.
Заявление можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦНАП или местные органы власти. Выплату можно будет получить на банковский счёт или через Укрпочту
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