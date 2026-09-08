Массовый блэкаут охватил Херсонскую и Николаевскую области
Киев • УНН
В Николаеве и Херсоне зафиксировали отключения электроэнергии, причины устанавливаются. В Николаеве не ходят трамваи, троллейбусы работают автономно.
В Николаеве и Херсоне наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины отсутствия электроэнергии пока неизвестны, передает УНН.
"В настоящее время на территории всей громады наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины обесточивания устанавливаются", — написал глава Херсонской ОВА Ярослав Шанько.
Он отметил, что в случае длительного отключения электроэнергии круглосуточно работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться связью и получить другие базовые услуги.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в настоящее время в городе отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы уже выясняют причину.
По его словам, в настоящее время не курсируют трамваи. На линии работают троллейбусы с автономным ходом на 20 км.
Напомним
По состоянию на утро 8 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей осталась без электроснабжения в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.