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Массовый блэкаут охватил Херсонскую и Николаевскую области

Киев • УНН

 • 3642 просмотра

В Николаеве и Херсоне зафиксировали отключения электроэнергии, причины устанавливаются. В Николаеве не ходят трамваи, троллейбусы работают автономно.

Массовый блэкаут охватил Херсонскую и Николаевскую области

В Николаеве и Херсоне наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины отсутствия электроэнергии пока неизвестны, передает УНН

"В настоящее время на территории всей громады наблюдается отсутствие электроснабжения. Причины обесточивания устанавливаются", — написал глава Херсонской ОВА Ярослав Шанько. 

Он отметил, что в случае длительного отключения электроэнергии круглосуточно работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться связью и получить другие базовые услуги.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в настоящее время в городе отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы уже выясняют причину.

По его словам, в настоящее время не курсируют трамваи. На линии работают троллейбусы с автономным ходом на 20 км.

Напомним 

По состоянию на утро 8 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей осталась без электроснабжения в Киеве, а также Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях. 

Павел Башинский

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