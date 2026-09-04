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The New York Times

Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужем

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

Блогерша и флорист Анастасия Скальницкая сообщила о разводе с бизнесменом Богданом Скальницким. У супругов есть сын Михаил.

Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужем

Блогер и флорист Анастасия Скальницкая сообщила о разрыве отношений с мужем, бизнесменом Богданом Скальницким. Об этом блогер написала в Instagram, передает УНН

"Мы расстались. Я очень благодарна тебе за всё и точно ни о чём не жалею. Кроме прекраснейшего сына мы приобрели бесценный опыт, много счастья, трудностей, любви и уважения. Точно знаю: мы встретились не случайно, и эти отношения нас трансформировали. Ты остаёшься не только отцом для Миши, но и очень близким мне человеком", — написала Скальницкая. 

Она добавила, что благодарна Богдану за то, что они ведут себя как взрослые люди, которые уважают друг друга, у которых нет обид, а есть только понимание. 

"Возможно, в какой-то момент всё можно было изменить, но сейчас это конец", — добавила блогер. 

Анастасия и Богдан Скальницкие поженились в сентябре 2023 года. В июне 2024 года у супругов родился сын Михаил.

Напомним 

Украинская певица, композитор и автор песен, участница Евровидения Елена Кучер-Тополя (певица Alyosha) объявила о разводе с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей после 12 лет брака.

Павел Башинский

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