Когда ребенку действительно стоит сменить школу и как сделать этот переход без лишнего стресса

Начало учебного года проходит нелегко не для всех детей. Особенно сложно может быть первоклассникам, подросткам и школьникам, которые переходят в новое учебное заведение. Подробнее о том, как отличить обычную адаптацию от ситуации, когда ребенку действительно лучше сменить школу, и как правильно говорить с ним о таком шаге, журналистке УНН рассказала психолог Ольга Голубицкая, имеющая 16 лет опыта работы с детьми и взрослыми.

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По словам психолога, после поступления в первый класс ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям, поэтому адаптация может длиться до трех месяцев, а отдельные изменения в поведении в течение этого периода не обязательно свидетельствуют о проблемах в школе.

В первом классе происходит адаптация к учебе. Нормой считается адаптация до трех месяцев. То есть в течение этого периода ребенок может привыкать к новому этапу. Это не означает, что абсолютно всем детям нужны именно три месяца. Но в течение этого времени мы будем считать нормальным, если ребенок ведет себя не так, как обычно. Ему не хочется идти в школу, ему сложно — все это может быть частью процесса адаптации - объясняет Ольга Голубицкая.

Родителям младших детей психолог советует особое внимание обращать на отношения ребенка с учителем. По ее мнению, именно в первых классах педагог оказывает большое влияние на то, как школьник будет воспринимать учебу и школу в целом.

С первоклассниками нам, наверное, нужно заранее поговорить о том, что ребенку в первую очередь должна понравиться не школа, а учительница. Потому что в первых классах и дошкольном образовании очень многое зависит именно от учительницы. Школа может быть замечательной, но именно от учительницы в значительной степени будет зависеть адаптация ребенка - подчеркивает психолог.

В то же время конфликт между родителями и учителем также может сказываться на ребенке. Поэтому психолог советует взрослым оценивать не только поведение школьника, но и то, как педагог общается с семьей, предоставляет ли информацию о ребенке и как реагирует на возникновение проблем.

Если учительница не нравится родителям или, например, учительнице не нравятся родители, в результате все равно будет страдать ребенок. Если родители и учительница не смогли о чем-то договориться, начались конфликты, то прежде всего это будет видно по их коммуникации: как учительница контактирует с родителями, что им отвечает, предоставляет ли информацию или нет, довольна ли она сотрудничеством или, наоборот, недовольна - отметила Ольга Голубицкая.

Отдельно стоит учитывать ситуации, когда ребенок рассказывает о конфликтах в школе. Ольга Голубицкая подчеркивает, что доверять ребенку важно, однако не стоит делать выводы только на основании его первого рассказа.

Я всегда за доверие к детям, но не нужно забывать, что у них есть фантазия. Когда они не знают, как сообщить тебе о своем дискомфорте или непонимании, зачем им ходить в эту школу, они могут начать гиперболизировать какие-то истории - подчеркнула психолог.

Для подростков вопрос смены школы может быть еще сложнее. По словам экспертки, если ребенка длительное время травят, переход в другое учебное заведение действительно может стать хорошей идеей.

Когда, например, имел место буллинг, но не удалось защитить ребенка, и уже по всей школе распространились стереотипы о нем, а школа не дает ребенку шанса на новую реальность. В таком случае действительно безопаснее перевести ребенка в другую школу. Он сможет начать общение с чистого листа — без предубеждений и ярлыков, которые на него могли навесить - заметила Ольга Голубицкая.

В то же время решение о переводе не стоит принимать только из-за одного отдельного сигнала, говорит экспертка. Сначала нужно поговорить с ребенком, классным руководителем, другими педагогами и, при необходимости, с другими родителями, чтобы составить полную картину ситуации.

Сначала нужно получить ответы от ребенка, классного руководителя, других учителей, родителей и других детей. И только после того, как мы составим всю эту картину, можно делать выводы, потому что делать выводы, основываясь лишь на каком-то одном факторе, — значит рисковать сделать ребенку еще хуже - объяснила психолог.

Она также обращает внимание на поведение школьника. Изменения в настроении и поведении ребёнка не обязательно означают проблемы именно в школе, поэтому, опять же, важно выяснить причину.

Если я сейчас назову некоторые признаки, они могут касаться не проблем в школе. Мы ведь не можем знать, действительно ли у ребёнка возникли трудности со школой или, например, проблемы в дружбе, особенно у подростков. Ребёнок в любой стрессовой ситуации может вести себя одинаково: либо замыкаться в себе, либо становиться слишком взрывным, то есть демонстрировать яркие реакции или совершать какие-то действия, которые обычно ему не свойственны - подчеркнула Ольга Голубицкая.

Одним из главных способов понять, что происходит с ребёнком, Ольга Голубицкая называет доверительные отношения. Речь идёт не только о прямых вопросах о школе, но и о времени, проведённом вместе без телефонов, когда ребёнок может расслабиться и сам заговорить о том, что его тревожит.

Лучший способ понять, что с вашим ребёнком что-то не так, — это выстраивать доверительные отношения. Доверительные отношения, время вместе, обязательно без телефонов. Мы где-то гуляем, куда-то поехали, вместе делаем какие-то вещи, и тогда есть шанс, что ребёнок в какой-то момент расслабится, почувствует контакт и доверие и вдруг сможет рассказать то, что давно хотел сказать, но не решался - подчеркнула психолог.

Впрочем, если смену школы вызвал переезд или другие обстоятельства, то психолог советует сначала спокойно и честно объяснить ребёнку ситуацию в момент, когда между родителями и ребёнком уже есть контакт и спокойная атмосфера.

Разговор должен состояться после того, как все хорошо погуляют и поедят. Это на самом деле очень важно: не до еды, а когда вы уже поели — вы расслабились, вам всем хорошо. Ситуация такая, атмосфера такая приятная, доверительная, вы все так лежите, что-то обсуждаете или смотрите кино, тогда можно поставить кино на паузу и сказать: я давно хочу с тобой поговорить на одну тему - отметила Ольга Голубицкая.

Также Ольга Голубицкая подчеркнула, что во время такого разговора не стоит обесценивать эмоции ребёнка, поскольку даже вынужденный переход в другую школу может восприниматься как утрата привычной среды, друзей и важных отношений.

Сказать всё нужно честно, мягко, со своими чувствами и позволить ребёнку проявить любые свои чувства. Не нужно её успокаивать, говорить: "Не переживай, всё будет хорошо". Не нужно говорить эти обесценивающие фразы: "Не плачь, всё будет хорошо, ну что ты, ну найдёшь друзей". Это всё обесценивающие фразы - подчеркнула психолог.

Вместе с тем, если родители считают, что школа негативно влияет на подростка, тогда решение также стоит обсудить вместе с ним. Ребёнку нужно объяснить, почему взрослые видят проблему, выслушать его позицию и обсудить возможные варианты.

Это никогда не может быть ультиматумом о переводе ребёнка, то есть с ним должен состояться честный разговор. Например: "Я хочу поговорить с тобой о твоей школе. Я уже год наблюдаю там окружение, в котором многие дети твоего возраста курят, пьют или употребляют наркотики, и мы это видим. И это не то пространство, которое тебе нужно, но я понимаю, что тебе может казаться иначе, давай мы об этом поговорим" - заметила Ольга Голубицкая.

По словам эксперта, после перехода ребёнку всё равно придётся адаптироваться к новой среде. Поэтому психолог советует не оставлять школьника один на один с этим периодом и при необходимости привлекать школьного психолога.

Если вы переводите ребёнка в другую школу, тогда нужно понимать, что ему снова предстоит адаптация, которая также может длиться долго, а проблемы, которые стали причиной трудностей в прошлой школе, скорее всего, не исчезнут — это значит, что, скорее всего, потребуется сопровождение, а возможно, даже психолог - объяснила психолог.

Главное, говорит Ольга Голубицкая, — не вырывать ребёнка из одной школы и сразу переносить в другую без объяснений и разговора. Родителям стоит собрать информацию из разных источников, выслушать ребёнка и показать ему, что его мнение уважают, даже если окончательное решение остаётся за взрослыми.

Здесь очень важно не давить, не унижать и не становиться таким тираном, который просто ставит этого ребёнка в ситуацию без выбора. Вы говорите о том, что, "несмотря на то, что ты мой ребёнок и я несу за тебя ответственность, решение принимаю я, но я оставляю тебе пространство для твоих человеческих прав — на уважение, на личное пространство, на разговор, на то, чтобы быть услышанной и принятой" — резюмировала Ольга Голубицкая.

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