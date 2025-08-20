Украинцы адаптируются к стрессу, но уровень угнетения остается высоким у взрослых и детей

$41.360.10
11:22 • 10597 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
09:46 • 12085 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
09:29 • 23014 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 93284 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 37908 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38410 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37983 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 161694 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 138946 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
19 августа, 11:23 • 122371 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Спецпредставитель Трампа Виткофф утверждает, что русские "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:52 • 18603 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
11:22 • 10598 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
09:29 • 23014 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13 • 161695 просмотра
Украинцы адаптируются к стрессу, но уровень угнетения остается высоким у взрослых и детей

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Почти половина украинцев испытывает высокий уровень стресса, однако 73% имеют запас устойчивости. Дети и подростки являются уязвимой категорией, где 34% нервничают из-за экзаменов, а 27% — из-за воздушных тревог.

Украинцы адаптируются к стрессу, но уровень угнетения остается высоким у взрослых и детей

Почти 50% украинцев испытывают высокий уровень стресса. Более трети детей в стране нервничают из-за экзаменов-тестов и воздушной тревоги. Передает УНН со ссылкой на отчет, представленный на странице Первой леди Украины, Елены Зеленской.

Детали

Почти половина украинцев (47%) сообщает о высоком уровне стресса. Тем не менее, 73% людей имеют определенный запас устойчивости - это позволяет адаптироваться и справляться с вызовами современности.

По данным нового исследования, обнародованного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", самый высокий ресурс устойчивости у родителей в возрасте 36-55 лет. Таким образом, преимущества в способности адаптироваться имеют семьи с детьми.

Факторы, влияющие на способность к резильентности:

  • работа;
    • стабильный доход;
      • хобби;
        • поддержка семьи.

          Перечисленные факторы помогают укреплять собственную устойчивость.

          Что касается факторов стресса среди родителей, указывается следующее:

          • почти 60% - нехватка денег;
            • 44% - сирены;
              • 38% - ссоры с близкими;
                • 32% - новости;
                  • 29% - громкие звуки.

                    С другой стороны, именно дети и подростки - среди тех, кто находится в особо уязвимой категории.

                    Около 34% детей считают главным источником стресса экзамены и тесты. Но следует отметить, что не намного меньший процент детей (27%) сталкиваются со стрессом из-за воздушных тревог.

                    Стоит открыто говорить о своих чувствах. В целом, дети, которые не пытаются скрыть угнетение из-за аспектов войны и других вызовов, характерных для их возраста и текущей действительности, - лучше справляются со стрессом. Лучше справляться со стрессом помогает общение в кругу семьи, или в общении со сверстниками.

                    Важно также, чтобы были общие увлечения - 57% детей и 64% взрослых отметили, что это помогает им лучше справляться со стрессом.

                    Напомним

                    Исследование, опубликованное в Cell, представляет собой настоящий прорыв, считают ученые.

                    По данным КМИС, 87% украинцев столкнулись хотя бы с одной стрессовой ситуацией в 2024 году.

                    Игорь Тележников

                    ОбществоЗдоровье
                    Образование
                    Ребенок
                    Киевский международный институт социологии
                    Украина
                    Елена Зеленская