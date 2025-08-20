Украинцы адаптируются к стрессу, но уровень угнетения остается высоким у взрослых и детей
Киев • УНН
Почти половина украинцев испытывает высокий уровень стресса, однако 73% имеют запас устойчивости. Дети и подростки являются уязвимой категорией, где 34% нервничают из-за экзаменов, а 27% — из-за воздушных тревог.
Детали
Почти половина украинцев (47%) сообщает о высоком уровне стресса. Тем не менее, 73% людей имеют определенный запас устойчивости - это позволяет адаптироваться и справляться с вызовами современности.
По данным нового исследования, обнародованного в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", самый высокий ресурс устойчивости у родителей в возрасте 36-55 лет. Таким образом, преимущества в способности адаптироваться имеют семьи с детьми.
Факторы, влияющие на способность к резильентности:
- работа;
- стабильный доход;
- хобби;
- поддержка семьи.
Перечисленные факторы помогают укреплять собственную устойчивость.
Что касается факторов стресса среди родителей, указывается следующее:
- почти 60% - нехватка денег;
- 44% - сирены;
- 38% - ссоры с близкими;
- 32% - новости;
- 29% - громкие звуки.
С другой стороны, именно дети и подростки - среди тех, кто находится в особо уязвимой категории.
Около 34% детей считают главным источником стресса экзамены и тесты. Но следует отметить, что не намного меньший процент детей (27%) сталкиваются со стрессом из-за воздушных тревог.
Стоит открыто говорить о своих чувствах. В целом, дети, которые не пытаются скрыть угнетение из-за аспектов войны и других вызовов, характерных для их возраста и текущей действительности, - лучше справляются со стрессом. Лучше справляться со стрессом помогает общение в кругу семьи, или в общении со сверстниками.
Важно также, чтобы были общие увлечения - 57% детей и 64% взрослых отметили, что это помогает им лучше справляться со стрессом.
