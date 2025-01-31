Майже 90% українців пережили стрес у 2024 році: що найбільше вплинуло на населення
Київ • УНН
За даними КМІС, 87% українців зіткнулися хоча б з однією стресовою ситуацією у 2024 році. Найпоширенішими причинами стресу стали бомбардування та обстріли (39%), розлука з близькими (30%) та смерть близьких (26%).
У 2024 році 87% українців зіштовхнулися хоча б з однією стресовою ситуацією. Лише 10% опитаних зазначили, що не переживали жодного стресу. Про це йдеться у дослідженні КМІС, передає УНН.
У повідомленні зазначено, що це одні з найгірших показників за весь період спостережень, які КМІС веде з 2000 року.
Для порівняння, у 2013 році цей показник становив лише 52%.
Серед найпоширеніших стресових ситуацій українців у 2024 році:
- бомбардування та обстріли – 39% респондентів;
- розлука з близькими – 30%;
- смерть близьких – 26%;
- важка хвороба близьких – 23%;
- власна хвороба – 18%.
Війна – головний чинник стресу
Дослідники КМІС відзначають, що після 2020 року кількість людей, які не переживали жодних стресових ситуацій, почала стрімко зменшуватися. Спочатку це було пов’язано з пандемією коронавірусу: у 2020 році частка таких респондентів знизилася до 29%.
Проте найбільший стресовий удар по населенню спричинило повномасштабне вторгнення росії.
Якщо у 2020 році лише 2% українців зіштовхувалися з обстрілами чи бомбардуваннями, то у 2024 році цей показник зріс до 39%. Водночас із 2019 року поступово зростала кількість людей, які втратили роботу або залишилися без засобів для існування.
Пік цього показника припав на 2022-2023 роки, а у 2024-му він дещо знизився, що може свідчити про часткову адаптацію населення.
Стрес найсильніше вдарив по жителям Сходу та Півдня
Дані дослідження також вказують на регіональні відмінності у рівні стресу. Найменше постраждали жителі західних областей – там стрес пережили 90% респондентів.
Водночас на Сході України цей показник сягає 97%, а на Півдні – 92%.
Кількість тих, хто переживав стрес, майже не відрізняється за статтю: 92% жінок та 87% чоловіків зіштовхнулися з принаймні однією стресовою ситуацією. Також дослідники не виявили значущих відмінностей у рівні стресу між різними віковими групами, між міськими та сільськими мешканцями чи навіть між людьми з різним рівнем достатку.
Українці живуть у стані хронічного стресу, спричиненого насамперед війною.
Середній українець у 2024 році пережив 2-3 види стресу, а частка тих, хто не зіштовхнувся з жодними стресовими ситуаціями, залишається критично низькою – на рівні 10%.
Дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології з 2 до 17 грудня 2024 року методом телефонних інтерв’ю (CATI). Опитано 985 респондентів віком від 18 років на підконтрольній території України (без врахування жителів окупованих територій і тих, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року). Статистична похибка не перевищує 4,1%.
Тривалий стрес веде до проблем з пам'яттю і проявів надмірної тривожності15.11.24, 17:02 • 18160 переглядiв