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Почти 90% украинцев пережили стресс в 2024 году: что больше всего повлияло на население

Почти 90% украинцев пережили стресс в 2024 году: что больше всего повлияло на население

Киев  •  УНН

 • 6172 просмотра

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По данным КМИС, 87% украинцев столкнулись хотя бы с одной стрессовой ситуацией в 2024 году. Самыми распространенными причинами стресса стали бомбежки и обстрелы (39%), разлука с близкими (30%) и смерть близких (26%).

В 2024 году 87% украинцев столкнулись хотя бы с одной стрессовой ситуацией. Только 10% опрошенных отметили, что не переживали никакого стресса. Об этом говорится в исследовании КМИС, передает УНН

В сообщении указано, что это одни из худших показателей за весь период наблюдений, которые КМИС ведет с 2000 года.

Для сравнения, в 2013 году этот показатель составлял лишь 52%.

Среди самых распространенных стрессовых ситуаций украинцев в 2024 году:

- бомбардировки и обстрелы - 39% респондентов;

- разлука с близкими - 30%;

- смерть близких - 26%;

- тяжелая болезнь близких - 23%;

- собственная болезнь - 18%.

Война - главный фактор стресса

Исследователи КМИС отмечают, что после 2020 года количество людей, которые не переживали никаких стрессовых ситуаций, начало стремительно уменьшаться. Сначала это было связано с пандемией коронавируса: в 2020 году доля таких респондентов снизилась до 29%.

Однако наибольший стрессовый удар по населению вызвало полномасштабное вторжение россии.

Если в 2020 году только 2% украинцев сталкивались с обстрелами или бомбардировками, то в 2024 году этот показатель вырос до 39%. В то же время с 2019 года постепенно росло количество людей, которые потеряли работу или остались без средств к существованию.

Пик этого показателя пришелся на 2022-2023 годы, а в 2024-м он несколько снизился, что может свидетельствовать о частичной адаптации населения.

Стресс сильнее всего ударил по жителям Востока и Юга

Данные исследования также указывают на региональные различия в уровне стресса. Меньше всего пострадали жители западных областей - там стресс пережили 90% респондентов.

В то же время на Востоке Украины этот показатель достигает 97%, а на Юге - 92%.

Количество тех, кто переживал стресс, почти не отличается по полу: 92% женщин и 87% мужчин столкнулись с по крайней мере одной стрессовой ситуацией. Также исследователи не обнаружили значимых различий в уровне стресса между различными возрастными группами, между городскими и сельскими жителями или даже между людьми с разным уровнем достатка.

Украинцы живут в состоянии хронического стресса, вызванного прежде всего войной.

Средний украинец в 2024 году пережил 2-3 вида стресса, а доля тех, кто не столкнулся ни с какими стрессовыми ситуациями, остается критически низкой - на уровне 10%.

Исследование проводил Киевский международный институт социологии со 2 по 17 декабря 2024 года методом телефонных интервью (CATI). Опрошено 985 респондентов в возрасте от 18 лет на подконтрольной территории Украины (без учета жителей оккупированных территорий и тех, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года). Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Длительный стресс ведет к проблемам с памятью и проявлениям чрезмерной тревожности15.11.24, 17:02 • 17918 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
kievskii-mezhdunarodnii-institut-sotsiologiiКиевский международный институт социологии
ukrainaУкраина

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