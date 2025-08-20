$41.360.10
Ексклюзив
11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Теги
Автори
Українці адаптуються до стресу, але рівень пригнічення залишається високим у дорослих та дітей

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Майже половина українців відчуває високий рівень стресу, проте 73% мають запас стійкості. Діти та підлітки є вразливою категорією, де 34% нервують через іспити, а 27% — через повітряні тривоги.

Українці адаптуються до стресу, але рівень пригнічення залишається високим у дорослих та дітей

Майже 50% українців відчувають високий рівень стресу. Понад третина дітей в країні нервують через іспити-тести та повітряну тривогу. Передає УНН із посиланням на звіт, представлений на сторінці Першої леді України, Олени Зеленської. 

Деталі

Майже половина українців (47 %) повідомляє про високий рівень стресу. Тим не менш 73% людей мають певний запас стійкості - це дозволяє адаптуватися та справлятися з викликами сьогодення. 

За даними нового дослідження, оприлюдненого в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", найвищий ресурс стійкості у батьків віком 36-55 років. Таким чином переваги у здатності адапутватися мають родини з дітьми.

Чинники, які впливають на здатність до резильєнтності:

  • робота;
    • стабільний дохід;
      • хобі;
        • підтримка сім’ї.

           Перелічені фактори допомагаютьзміцнювати власну стійкість.

          Щодо факторів стресу сереж батьків, вказується наступне:

          • майже 60% - нестача грошей;
            • 44% - сирени;
              • 38% - сварки з близькими;
                • 32% - новини;
                  • 29% - гучні звуки.

                    З іншого боку, саме діти та підлітки - серед тих, хто знаходиться у особливо вразливій категорії. 

                    Близько 34% дітей вважають головним джерелом стресу іспити та тести. Але слід зазначити, що не набагато менший відсоток дітей (27%) стикаються зі стресом через повітряні тривоги. 

                    Варто відкрито говорити про свої почуття. Загалом діти, які не намагаються заховати пригнічення через аспекти війни та інших викликів, характерних для їх віку та поточної дійсності, - краще справляються зі стресом. Краще справлятися зі стресом допомагає спілкування у колі родини, або у спілкуванні з однолітками.

                    Важливо також, щоб були спільні захоплення - 57% дітей і 64% дорослих зазначили, що це допомагає їм краще справлятися зі стресом.

                    Нагадаємо

                    Дослідження, опубліковане в Cell, являє собою справжній прорив, вважають вчені.

                    За даними КМІС, 87% українців зіткнулися хоча б з однією стресовою ситуацією у 2024 році.

                    Ігор Тележніков

                    СуспільствоЗдоров'я
                    Освіта
                    Дитина
                    Київський міжнародний інститут соціології
                    Україна
                    Олена Зеленська