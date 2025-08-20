Українці адаптуються до стресу, але рівень пригнічення залишається високим у дорослих та дітей
Майже половина українців відчуває високий рівень стресу, проте 73% мають запас стійкості. Діти та підлітки є вразливою категорією, де 34% нервують через іспити, а 27% — через повітряні тривоги.
Деталі
Майже половина українців (47 %) повідомляє про високий рівень стресу. Тим не менш 73% людей мають певний запас стійкості - це дозволяє адаптуватися та справлятися з викликами сьогодення.
За даними нового дослідження, оприлюдненого в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", найвищий ресурс стійкості у батьків віком 36-55 років. Таким чином переваги у здатності адапутватися мають родини з дітьми.
Чинники, які впливають на здатність до резильєнтності:
- робота;
- стабільний дохід;
- хобі;
- підтримка сім’ї.
Перелічені фактори допомагаютьзміцнювати власну стійкість.
Щодо факторів стресу сереж батьків, вказується наступне:
- майже 60% - нестача грошей;
- 44% - сирени;
- 38% - сварки з близькими;
- 32% - новини;
- 29% - гучні звуки.
З іншого боку, саме діти та підлітки - серед тих, хто знаходиться у особливо вразливій категорії.
Близько 34% дітей вважають головним джерелом стресу іспити та тести. Але слід зазначити, що не набагато менший відсоток дітей (27%) стикаються зі стресом через повітряні тривоги.
Варто відкрито говорити про свої почуття. Загалом діти, які не намагаються заховати пригнічення через аспекти війни та інших викликів, характерних для їх віку та поточної дійсності, - краще справляються зі стресом. Краще справлятися зі стресом допомагає спілкування у колі родини, або у спілкуванні з однолітками.
Важливо також, щоб були спільні захоплення - 57% дітей і 64% дорослих зазначили, що це допомагає їм краще справлятися зі стресом.
