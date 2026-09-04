Правительство направляет 33,6 млрд гривен на выплаты военнослужащим и членам их семей
Киев • УНН
Кабмин перераспределяет 33,6 млрд гривен на выплаты военнослужащим и их семьям. 25,9 млрд пойдут на обеспечение в сентябре, 7,7 млрд — на помощь.
Кабинет министров перераспределяет 33,6 млрд гривен на выплаты военнослужащим и членам их семей, в частности денежное обеспечение и единовременную денежную помощь в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащего. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
25,9 млрд гривен пойдут на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ в сентябре. Еще 7,7 млрд гривен — на единовременную денежную помощь в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащего
Он подчеркнул, что выплаты защитникам и поддержка их семей, обеспечение Сил обороны необходимым вооружением и средствами — безусловный приоритет государства.
Напомним
Премьер Сергей Корецкий провел отдельное совещание с секретарем СНБО, министром финансов, а также представителями силовых органов. Обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании Сил обороны до конца этого года.