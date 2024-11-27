Киевщина подписала меморандум с ЮНИСЕФ: что изменится для детей-сирот

Киевщина развивает семейные формы воспитания и поддержки детей. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде и председатель Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода детей Ирина Тулякова подписали Меморандум об активизации сотрудничества для обеспечения прав каждого ребенка на воспитание в семейном окружении, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Прежде всего, речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки.

"В 5 пилотных громадах Киевщины будем реализовывать комплекс мероприятий, чтобы популяризировать семейные формы воспитания и развитие услуг патроната. Это Ирпенская, Бучанская, Бородянская, Дымерская и Гатненская громады", – рассказал начальник Киевской ОВА.

Также предусмотрены услуги по формированию жизнестойкости, сопровождение во время инклюзивного обучения, дневной уход детей с инвалидностью, социальное сопровождение семей и лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. А еще социальная интеграция детей и лиц до 23 лет, имеющих опыт альтернативного ухода и воспитания, поддержка молодежи с инвалидностью, социальное сопровождение семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки".

"В течение 2024 года, по сравнению с предыдущим, на Киевщине почти в 2,5 раза увеличилось количество усыновленных детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Речь идет о 90 таких детях. В течение этого года в области создали 4 детских дома семейного типа и 8 приемных семей. Сейчас имеем 21 патронатную семью, которая занимается 42 детьми. Во время войны дети оказываются в особенно уязвимом положении. И на уровне государства должны оказывать комплексную помощь-физическую, эмоциональную, образовательную и социальную", – подчеркнул Кравченко.