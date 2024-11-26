Опекуны получат одноразовую 1 тыс. грн на каждого ребенка-сироту

В Украине ко Дню святого Николая дети-сироты и дети лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно тысячу гривен на каждого ребенка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Ко Дню святого Николая дети-сироты и дети лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно тысячу гривен на каждого ребенка. Соответствующая инициатива будет реализована в рамках "Зимней поддержки" - заявил Шмыгаль.

Он поблагодарил ЮНИСЕФ за предоставление финансового ресурса на эту программу.

Также по его словам Кабмин принял Стратегию обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мероприятий по ее реализации.

"Также продолжаем реформирование системы ухода и поддержки детей в Украине. Для этого сегодня приняли Стратегию обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мероприятий по ее реализации", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что основные цели стратегии-это комплексная поддержка биологических семей, чтобы дети не попадали в учреждения ухода. Это инклюзивное образование, качественная медицина, эффективные социальные службы, поддержка со стороны общин и тому подобное.

"Стратегия рассчитана до 2028 года, а ее реализация начинается уже сейчас. Для этого будут привлечены ответственные министерства и ведомства", - добавил премьер.

Ванная раз в неделю и игрушки под замком: Инна Мирошниченко показала условия спецшколы, на которую уходит почти 20 млн грн в год

Дополнение

Кабинет министров Украины 26 ноября принял постановление о запуске новой программы зимней поддержки украинских семей - "Теплая зима". В декабре малообеспеченные семьи и ВПЛ, в семьях которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат по 6500 грн на каждого ребенка для приобретения зимних вещей.

Добавим

Нардепы сообщали, что на "Зимнюю поддержку" украинцев из госбюджета в этом году потратят 5 млрд гривен, в следующем 10 млрд грн.