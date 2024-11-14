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Ванная раз в неделю и игрушки под замком: Инна Мирошниченко показала условия спецшколы, на которую уходит почти 20 млн грн в год

Киев  •  УНН

 • 2007 просмотра

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В Новосельской спецшколе выявлены нарушения прав детей, включая случаи сексуального насилия и ненадлежащие условия содержания. Дети моются раз в неделю, а игрушечная комната существует только "для проверок".

Юрист, общественный деятель Инна Мирошниченко показала условия Новосельской спецшколы на Тернопольщине, на которую уходит почти 20 млн грн в год, и где в ноябре обнаружили вероятные нарушения прав человека в виде сексуального и психологического насилия, передает УНН.

Мирошниченко опубликовала в Instagram фото с мониторингового визита в одно из заведений на Тернопольщине. Речь идет о Новосельской спецшколе Тернопольского облсовета.

"На это заведение из бюджета идет почти 20 000 000 грн в год. Сколько идет благотворительных средств установить невозможно", - отметила Мирошниченко.

Юрист указывает, что в туалете заведения отсутствует мыло, туалетная бумага, полотенца, горячая вода.

Также Мирошниченко отмечает, что моются дети раз в неделю по пятницам с 20:00 до 22:00. Также есть душевые кабины, которыми также пользоваться можно только по пятницам с 20:00 до 22:00.

По ее словам, с игрушками также печальная ситуация.

Во всех детских комнатах по несколько мягких игрушек. Но возле кабинета директора под ключом есть красивая отремонтированная игровая комната. С кучей игрушек, часть из которых в упаковке.

Мирошниченко отметила, что дети там не бывают. Ведь это комната с маршрута "для волонтеров и проверок".

"Никто из опрошенных мной детей там не бывал", - написала Мирошниченко.

Кроме того, она рассказала, что за плохое поведение детей отправляют в психиатрическую больницу.

"Это нигде не фиксируют. Если и там плохо себя ведут, то делают уколы, после которых "ты как овощ", - рассказала Мирошниченко.

Также она сообщила, что установлено два случая сексуального насилия между детьми. Младшей жертве 8 лет. Об этом никому из контролирующих органов не сообщили.

"Детям не оказали медицинскую помощь или психологическую помощь", - подчеркнула Мирошниченко.

Дополнение

Представительница Уполномоченного по правам ребенка Ирина Суслова рассказала, что некоторые дети в возрасте 8-10 лет, которые с первого класса проходят обучение в Новосельской специальной школе Тернопольского областного совета, до сих пор не умеют читать.

В специальной школе на Тернопольщине выявлены факты нарушения прав детей и насильственные действия в отношении воспитанников. Начаты уголовные производства по четырем статьям УК Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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