Из оккупации спасли еще 11 украинских детей

Еще 11 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий, сообщил в среду руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий - написал Ермак.

По словам руководителя ОП, среди спасенных детей - девочка, чья мама, военнослужащая и защитница полка "Азов" более трех лет провела в российском плену; парень, который после лет разлуки наконец увидел папу-военного и старшего брата, недавно освобожденного из плена; а также парень-сирота, которого сначала похитили из школы, пытали в подвале, а за неделю до совершеннолетия пытались мобилизовать.

"Сегодня все они наконец в безопасности и смогли обнять своих родных", - подчеркнул Ермак. И выразил благодарность команде Save Ukraine и другим партнерам за поддержку нашей миссии и организацию этой непростой спасательной операции.

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