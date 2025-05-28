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З окупації врятували ще 11 українських дітей

Київ • УНН

 • 458 перегляди

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA врятовано 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Серед врятованих – діти з важкими історіями та розлукою з рідними.

З окупації врятували ще 11 українських дітей

Ще 11 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій, повідомив у середу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій

- написав Єрмак.

Зі слів керівник ОП, серед врятованих дітей - дівчинка, чия мама, військовослужбовиця та захисниця полку "Азов" понад три роки провела в російському полоні; хлопець, який після років розлуки нарешті побачив тата-військового і старшого брата, нещодавно звільненого з полону; а також хлопець-сирота, якого спершу викрали зі школи, катували в підвалі, а за тиждень до повноліття намагалися мобілізувати.

"Сьогодні всі вони нарешті в безпеці та змогли обійняти своїх рідних", - наголосив Єрмак. І висловив вдячність команді Save Ukraine та іншим партнерам за підтримку нашої місії та організацію цієї непростої рятувальної операції.

Україна повернула понад 1270 дітей з рф та окупованих територій09.04.25, 20:07 • 10477 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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