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День защиты детей в Украине будут отмечать 20 ноября - указ Президента

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на 20 ноября, во Всемирный день ребенка. Ранее праздник отмечали 1 июня, начиная с 1998 года.

День защиты детей в Украине будут отмечать 20 ноября - указ Президента

Теперь в Украине День защиты будут отмечать 20 ноября — во Всемирный день ребенка. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 мая 2025 года, передает УНН.

С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю установить в Украине День защиты детей, который отмечают ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября

- говорится в указе.

В документе также отмечается, что предыдущая дата празднования Дня защиты детей была установлена еще в 1998 году.

День защиты детей: в Киеве и Львове открывают бесплатные экскурсии на поезде28.05.25, 11:05 • 2036 просмотров

Яна Соколовская

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