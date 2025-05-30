День защиты детей в Украине будут отмечать 20 ноября - указ Президента

Теперь в Украине День защиты будут отмечать 20 ноября — во Всемирный день ребенка. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 мая 2025 года, передает УНН.

С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю установить в Украине День защиты детей, который отмечают ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября - говорится в указе.

В документе также отмечается, что предыдущая дата празднования Дня защиты детей была установлена еще в 1998 году.

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