День захисту дітей тепер не відзначатимуть 1 червня – Зеленський підписав указ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення Дня захисту дітей на 20 листопада, у міжнародний Всесвітній день дитини. Раніше свято відзначали 1 червня, починаючи з 1998 року.
День захисту дітей відтепер в Україні відзначатимуть 20 листопада — у Всесвітній день дитини. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський підписав 30 травня 2025 року, передає УНН.
З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю становити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада
У документі також зазначається, що попередня дата відзначення Дня захисту дітей була встановлена ще у 1998 році.
День захисту дітей: у Києві та Львові відкривають безкоштовні екскурсії потягом28.05.25, 11:05 • 2038 переглядiв