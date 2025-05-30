День захисту дітей тепер не відзначатимуть 1 червня – Зеленський підписав указ

День захисту дітей відтепер в Україні відзначатимуть 20 листопада — у Всесвітній день дитини. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський підписав 30 травня 2025 року, передає УНН.

З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю становити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада - йдеться в указі.

У документі також зазначається, що попередня дата відзначення Дня захисту дітей була встановлена ще у 1998 році.

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