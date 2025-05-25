Почти 20 тысяч украинских детей были депортированы или перемещены в россию – Заривна
Киев • УНН
В Украине зафиксировано 19 546 случаев депортации детей в россию. С начала вторжения 1324 ребенка удалось вернуть, но 1,6 млн остаются на оккупированных территориях.
В Украине официально зафиксировано 19 546 случаев депортации или принудительного перемещения украинских детей в россию. Некоторые из них могут быть среди тех, кто считается пропавшими без вести. В то же время 1324 ребенка удалось вернуть в Украину с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила в эфире телемарафона операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна передает УНН.
Детали
Заривна сообщила, что всего зарегистрировано 19 546 украинских детей, которые были принудительно перемещены или депортированы в россию.
Некоторые из детей, которые считаются пропавшими без вести, могут быть среди тех, которых россия депортировала. Иногда такие случаи параллелятся и могут пересекаться
С начала полномасштабного вторжения, по информации Заривной в Украину удалось вернуть 1 324 ребенка.
Есть еще одна важная цифра, о которой часто забывают, но нам надо говорить. Это 1,6 млн украинских детей, которые находятся на временно оккупированных территориях. россия милитаризирует их, занимается промывкой мозгов. Мы тоже должны думать о том, как с этими детьми говорить и работать
Заривна также рассказала, как происходит процесс возвращения детей домой.
К нему привлечены государственные организации и международные союзы. Кроме того, в процессе участвуют страны-медиаторы, выступающие посредниками между Украиной и россией.
Сейчас такими странами являются Катар, Ватикан и Южно-Африканская Республика, которая недавно присоединилась.
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