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Почти 20 тысяч украинских детей были депортированы или перемещены в россию – Заривна

Киев • УНН

 • 496 просмотра

В Украине зафиксировано 19 546 случаев депортации детей в россию. С начала вторжения 1324 ребенка удалось вернуть, но 1,6 млн остаются на оккупированных территориях.

Почти 20 тысяч украинских детей были депортированы или перемещены в россию – Заривна

В Украине официально зафиксировано 19 546 случаев депортации или принудительного перемещения украинских детей в россию. Некоторые из них могут быть среди тех, кто считается пропавшими без вести. В то же время 1324 ребенка удалось вернуть в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила в эфире телемарафона операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна передает УНН.

Детали

Заривна сообщила, что всего зарегистрировано 19 546 украинских детей, которые были принудительно перемещены или депортированы в россию.

Некоторые из детей, которые считаются пропавшими без вести, могут быть среди тех, которых россия депортировала. Иногда такие случаи параллелятся и могут пересекаться

– пояснила Заривна.

С начала полномасштабного вторжения, по информации Заривной в Украину удалось вернуть 1 324 ребенка.

Есть еще одна важная цифра, о которой часто забывают, но нам надо говорить. Это 1,6 млн украинских детей, которые находятся на временно оккупированных территориях. россия милитаризирует их, занимается промывкой мозгов. Мы тоже должны думать о том, как с этими детьми говорить и работать

- подчеркнула она.

Заривна также рассказала, как происходит процесс возвращения детей домой.

К нему привлечены государственные организации и международные союзы. Кроме того, в процессе участвуют страны-медиаторы, выступающие посредниками между Украиной и россией.

Сейчас такими странами являются Катар, Ватикан и Южно-Африканская Республика, которая недавно присоединилась. 

Глава Bring Kids Back UA Заривна обсудила с временной поверенной США Дэвис возвращение похищенных украинских детей19.05.25, 23:25 • 3376 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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