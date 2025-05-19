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Глава Bring Kids Back UA Заривна обсудила с временной поверенной США Дэвис возвращение похищенных украинских детей

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Операционный директор Bring Kids Back UA встретилась с поверенной США Джули Дэвис. Обсудили похищение детей, их милитаризацию в рф и на ВОТ и пути возвращения.

Глава Bring Kids Back UA Заривна обсудила с временной поверенной США Дэвис возвращение похищенных украинских детей

Операционный директор Bring Kids Back UA, советник руководителя Офиса Президента Дария Заривная встретилась с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Джули Дэвис. Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что одной из ключевых тем встречи стала системная политика россии по уничтожению идентичности украинских детей: их принудительная паспортизация и милитаризация на временно оккупированных территориях, привлечение молодежи на ВОТ к деятельности парамилитарных организаций.

Также речь шла о вызовах, связанных с депортацией и принудительным перемещением украинских детей страной-агрессором

- говорится в сообщении.

Европейский парламент принял резолюцию о возвращении депортированных рф украинских детей: что предусматривает08.05.25, 14:00 • 9332 просмотра

Указывается, что Заривная представила инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA и очертила направления деятельности. Она рассказала о работе по поиску и верификации информации о похищенных детях. Отдельное внимание было уделено усилиям по их возвращению, в частности через медиацию со стороны третьих стран, организацию спасательных миссий.

Операционный директор Bring Kids Back UA подробно проинформировала о системе реинтеграции и реабилитации украинских детей, которых удалось вернуть в Украину из депортации, принудительного перемещения на территорию рф и ВОТ, а также о работе Международной коалиции за возвращение украинских детей и Международной экспертной группы Bring Kids Back UA

- отмечается в статье.

В Офисе Президента добавили, что Заривная и Дэвис обсудили усилия по международной адвокации возвращения детей и стратегическую коммуникацию в этом направлении.

Напомним

На днях омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что основа цель депортации россиянами украинских детей – это воспитание нового поколения российских солдат. Все украинские дети, которых рф фактически украла на временно оккупированных территориях, обязаны быть членами так называемых "военно-молодежных организаций".

Также сообщалось, что россия увеличивает финансирование военизированной организации "юнармия" на ВОТ Украины, чтобы готовить детей к войне. На это было выделено более миллиарда рублей правительством рф.

Оккупанты готовят украинских детей к войне под видом "отдыха" в лагерях рф18.05.25, 14:33 • 9466 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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