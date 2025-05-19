Голова Bring Kids Back UA Зарівна обговорила з тимчасовою повіреною США Девіс повернення викрадених українських дітей

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна зустрілася з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Джулі Девіс. Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує УНН.

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Зазначається, що однією з ключових тем зустрічі стала системна політика росії зі знищення ідентичності українських дітей: їх примусова паспортизація та мілітаризація на тимчасово окупованих територіях, залучення молоді на ТОТ до діяльності парамілітарних організацій.

Також ішлося про виклики, пов’язані з депортацією та примусовим переміщенням українських дітей країною-агресоркою - йдеться у повідомленні.

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Вказується, що Зарівна презентувала ініціативу Президента України Bring Kids Back UA та окреслила напрями діяльності. Вона розповіла про роботу з пошуку й верифікації інформації щодо викрадених дітей. Окрема увага була приділена зусиллям щодо їх повернення, зокрема через медіацію з боку третіх країн, організацію рятувальних місій.

Операційна директорка Bring Kids Back UA детально поінформувала про систему реінтеграції та реабілітації українських дітей, яких вдалося повернути в Україну з депортації, примусового переміщення на територію рф і ТОТ, а також про роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA - зазначається у статті.

В Офісі Президента додали, що Зарівна і Девіс обговорили зусилля щодо міжнародної адвокації повернення дітей і стратегічну комунікацію в цьому напрямі.

Нагадаємо

Днями омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що основа ціль депортації росіянами українських дітей – це виховання нового покоління російських солдатів. Всі українські діти, яких рф фактично вкрала на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані бути членами так званих "військово-молодіжних організацій".

Також повідомлялося, що росія збільшує фінансування воєнізованої організації "юнармія" на ТОТ України, щоб готувати дітей до війни. На це було виділено понад мільярд рублів урядом рф.

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