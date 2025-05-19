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Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський
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Голова Bring Kids Back UA Зарівна обговорила з тимчасовою повіреною США Девіс повернення викрадених українських дітей

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Операційна директорка Bring Kids Back UA зустрілася з повіреною США Джулі Девіс. Обговорили викрадення дітей, їхню мілітаризацію в рф і на ТОТ та шляхи повернення.

Голова Bring Kids Back UA Зарівна обговорила з тимчасовою повіреною США Девіс повернення викрадених українських дітей

Операційна директорка Bring Kids Back UA, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна зустрілася з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Джулі Девіс. Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що однією з ключових тем зустрічі стала системна політика росії зі знищення ідентичності українських дітей: їх примусова паспортизація та мілітаризація на тимчасово окупованих територіях, залучення молоді на ТОТ до діяльності парамілітарних організацій.

Також ішлося про виклики, пов’язані з депортацією та примусовим переміщенням українських дітей країною-агресоркою

- йдеться у повідомленні.

Європарламент ухвалив резолюцію про повернення депортованих рф українських дітей: що передбачає08.05.25, 14:00 • 9334 перегляди

Вказується, що Зарівна презентувала ініціативу Президента України Bring Kids Back UA та окреслила напрями діяльності. Вона розповіла про роботу з пошуку й верифікації інформації щодо викрадених дітей. Окрема увага була приділена зусиллям щодо їх повернення, зокрема через медіацію з боку третіх країн, організацію рятувальних місій.

Операційна директорка Bring Kids Back UA детально поінформувала про систему реінтеграції та реабілітації українських дітей, яких вдалося повернути в Україну з депортації, примусового переміщення на територію рф і ТОТ, а також про роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA

- зазначається у статті.

В Офісі Президента додали, що Зарівна і  Девіс обговорили зусилля щодо міжнародної адвокації повернення дітей і стратегічну комунікацію в цьому напрямі.

Нагадаємо

Днями омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що основа ціль депортації росіянами українських дітей – це виховання нового покоління російських солдатів. Всі українські діти, яких рф фактично вкрала на тимчасово окупованих територіях, зобов'язані бути членами так званих "військово-молодіжних організацій".

Також повідомлялося, що росія збільшує фінансування воєнізованої організації "юнармія" на ТОТ України, щоб готувати дітей до війни. На це було виділено понад мільярд рублів урядом рф.

Окупанти готують українських дітей до війни під виглядом "відпочинку" в таборах рф18.05.25, 14:33 • 9476 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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