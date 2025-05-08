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Європарламент ухвалив резолюцію про повернення депортованих рф українських дітей: що передбачає

Київ • УНН

 • 6166 перегляди

Європарламент ухвалив резолюцію щодо примусової депортації українських дітей росією, засуджуючи дії рф та білорусі. Вимагають негайного припинення злочинів та повернення дітей.

Європарламент ухвалив резолюцію про повернення депортованих рф українських дітей: що передбачає

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію про права людини щодо росії, де порушив питання примусово переміщених і депортованих росією українських дітей, повідомили у євроінституції, пише УНН.

Деталі

"Євродепутати рішуче засуджують "геноцидну стратегію", яку проводить росія за підтримки білорусі, спрямовану на знищення української ідентичності. Примусове переміщення та депортація українських дітей, їх незаконне усиновлення, вбивства, примусова русифікація та мілітаризація мають припинитися", - наголосили у Європарламенті.

Рішення ухвалено 516 голосами "за", 3 "проти", 34 "утрималися".

"Щойно Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких росія депортувала або примусово перемістила", - прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram.

З його слів, резолюція Європарламенту, підтримана п’ятьма провідними політичними групами, містить такі ключові положення:

1. Засуджує насильницькі дії Росії та співучасть Білорусі у злочинах проти українських дітей: убивства, примусові переміщення й депортації, незаконні всиновлення, сексуальне насильство, примусову русифікацію та мілітаризацію.

2. Закликає ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції проти осіб і установ, причетних до цих злочинів.

3. Вимагає негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення.

4. Закликає надати міжнародним організаціям доступ до всіх дітей, вивезених до Росії.

5. Засуджує насильницьке нав'язування громадянства РФ та державні програми усиновлення як інструменти примусової асиміляції.

6. Вимагає посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для документування всіх зниклих і депортованих дітей.

7. Закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

"Європарламент чітко заявляє: Без повернення викрадених дітей - жодної справжньої мирної угоди. Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", - наголосив Єрмак.

З початку року з окупації повернули понад 200 українських дітей: робота з репатріації триває29.04.25, 11:17 • 4807 переглядiв

Юлія Шрамко

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