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Европейский парламент принял резолюцию о возвращении депортированных рф украинских детей: что предусматривает

Киев • УНН

 • 5130 просмотра

Европарламент принял резолюцию о принудительной депортации украинских детей россией, осуждая действия рф и беларуси. Требуют немедленного прекращения преступлений и возвращения детей.

Европейский парламент принял резолюцию о возвращении депортированных рф украинских детей: что предусматривает

Европейский парламент в четверг принял резолюцию о правах человека в отношении россии, где поднял вопрос о принудительно перемещенных и депортированных россией украинских детях, сообщили в евроинституте, пишет УНН.

Детали

"Евродепутаты решительно осуждают "геноцидную стратегию", которую проводит россия при поддержке беларуси, направленную на уничтожение украинской идентичности. Принудительное перемещение и депортация украинских детей, их незаконное усыновление, убийства, принудительная русификация и милитаризация должны прекратиться", - указали в Европарламенте.

Решение принято 516 голосами "за", 3 "против", 34 "воздержались".

"Только что Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых россия депортировала или принудительно переместила", - прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, резолюция Европарламента, поддержанная пятью ведущими политическими группами, содержит следующие ключевые положения:

1. Осуждает насильственные действия россии и соучастие беларуси в преступлениях против украинских детей: убийства, принудительные перемещения и депортации, незаконные усыновления, сексуальное насилие, принудительную русификацию и милитаризацию.

2. Призывает ЕС привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к этим преступлениям.

3. Требует немедленного прекращения преступлений, раскрытия информации обо всех депортированных детях и обеспечения их безопасного и безусловного возвращения.

4. Призывает предоставить международным организациям доступ ко всем детям, вывезенным в россию.

5. Осуждает насильственное навязывание гражданства рф и государственные программы усыновления как инструменты принудительной ассимиляции.

6. Требует усиления сотрудничества ЕС с Украиной и международными организациями для документирования всех пропавших и депортированных детей.

7. Призывает мировое сообщество усилить координацию, в частности через Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины.

"Европарламент четко заявляет: Без возвращения похищенных детей - никакого настоящего мирного соглашения. Искренне благодарю Европейский парламент за четкую позицию, солидарность и поддержку инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA", - подчеркнул Ермак.

С начала года из оккупации вернули более 200 украинских детей: работа по репатриации продолжается29.04.25, 11:17 • 4805 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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