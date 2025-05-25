Майже 20 тисяч українських дітей були депортовані чи переміщені до росії – Зарівна

В Україні офіційно зафіксовано 19 546 випадків депортації або примусового переміщення українських дітей до росії. Деякі з них можуть бути серед тих, хто вважається зниклими безвісти. Водночас 1324 дитини вдалося повернути в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила в ефірі телемарафону операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна передає УНН.

Зарівна повідомила, що загалом зареєстровано 19 546 українських дітей, які були примусово переміщені або депортовані до росії.

Деякі з дітей які вважаються зниклими безвісти, можуть бути серед тих, яких росія депортувала. Інколи такі випадки паралеляться і можуть перетинатися

З початку повномасштабного вторгнення, за інформацією Зарівної до України вдалося повернути 1 324 дитини.

Є ще одна важлива цифра, про яку часто забувають, але нам треба говорити. Це 1,6 млн українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. росія мілітаризує їх, займається промиванням мізків. Ми теж повинні думати про те, як з цими дітьми говорити й працювати