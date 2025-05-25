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Майже 20 тисяч українських дітей були депортовані чи переміщені до росії – Зарівна

Київ • УНН

 • 870 перегляди

В Україні зафіксовано 19 546 випадків депортації дітей до росії. З початку вторгнення 1324 дитини вдалося повернути, але 1,6 млн залишаються на окупованих територіях.

Майже 20 тисяч українських дітей були депортовані чи переміщені до росії – Зарівна

В Україні офіційно зафіксовано 19 546 випадків депортації або примусового переміщення українських дітей до росії. Деякі з них можуть бути серед тих, хто вважається зниклими безвісти. Водночас 1324 дитини вдалося повернути в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила в ефірі телемарафону операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна передає УНН.

Деталі

Зарівна повідомила, що загалом зареєстровано 19 546 українських дітей, які були примусово переміщені або депортовані до росії.

Деякі з дітей які вважаються зниклими безвісти, можуть бути серед тих, яких росія депортувала. Інколи такі випадки паралеляться і можуть перетинатися

– пояснила Зарівна.

З початку повномасштабного вторгнення, за інформацією Зарівної до України вдалося повернути 1 324 дитини.

Є ще одна важлива цифра, про яку часто забувають, але нам треба говорити. Це 1,6 млн українських дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. росія мілітаризує їх, займається промиванням мізків. Ми теж повинні думати про те, як з цими дітьми говорити й працювати

- підкреслила вона.

Зарівна також розповіла, як відбувається процес повернення дітей додому.

До нього залучені державні організації та міжнародні спілки. Крім того, у процесі беруть участь країни-медіатори, які виступають посередниками між Україною та росією.

Наразі такими країнами є Катар, Ватикан і Південна Африканська Республіка, яка нещодавно приєдналася. 

Голова Bring Kids Back UA Зарівна обговорила з тимчасовою повіреною США Девіс повернення викрадених українських дітей19.05.25, 23:25 • 3376 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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