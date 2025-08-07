кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС
Київ • УНН
Студентів з тимчасово окупованої Донеччини відправили до рф на "вахту пам’яті", де їх годували міфами про "вєлікую пабєду" та вчили ненавидіти. Це спроба викрасти душу української молоді та виховати з них "граждан рф".
кремль повіз молодь з ТОТ Донеччини на "вахту зомбування". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на тимчасово окупованій Донеччині студентів відправили до рф - нібито на "вахту пам’яті" під ржевом. Але замість освіти:
- їх годували міфами про “вєлікую пабєду”;
- возили по “мєстам боєвой слави”;
- вчили, кого любити, а кого ненавидіти.
Все це - під виглядом "збереження пам’яті", а насправді - спроба викрасти душу української молоді
Там додають, що росіяни хочуть виховати з наших дітей "граждан рф" з культом війни замість власної ідентичності.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".
Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.
"Правильно" любити росію: окупанти відправили школярів Донеччини до філії "Артека" на Запоріжжі - ЦНС30.07.25, 04:05 • 47052 перегляди