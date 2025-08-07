$41.680.11
6 серпня, 22:17 • 14435 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 35320 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 42778 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 88558 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 65012 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 60156 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47084 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 96978 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 70995 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 48181 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Студентів з тимчасово окупованої Донеччини відправили до рф на "вахту пам’яті", де їх годували міфами про "вєлікую пабєду" та вчили ненавидіти. Це спроба викрасти душу української молоді та виховати з них "граждан рф".

кремль відправляє молодь з Донеччини на "вахту зомбування" до росії - ЦНС

кремль повіз молодь з ТОТ Донеччини на "вахту зомбування". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на тимчасово окупованій Донеччині студентів відправили до рф - нібито на "вахту пам’яті" під ржевом. Але замість освіти:

  • їх годували міфами про “вєлікую пабєду”;
    • возили по “мєстам боєвой слави”;
      • вчили, кого любити, а кого ненавидіти.

        Все це - під виглядом "збереження пам’яті", а насправді - спроба викрасти душу української молоді

        - вказують у ЦНС.

        Там додають, що росіяни хочуть виховати з наших дітей "граждан рф" з культом війни замість власної ідентичності.

        Нагадаємо

        На тимчасово окупованих територіях росіяни влаштували показовий маскарад до так званого "дня флоту". Дітей із дитсадків перевдягли у форму моряків та провели пропагандистську лекцію про крейсер "Варяг".

        Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.

        "Правильно" любити росію: окупанти відправили школярів Донеччини до філії "Артека" на Запоріжжі - ЦНС30.07.25, 04:05 • 47052 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

        СуспільствоПолітика
        Донецька область
        Україна