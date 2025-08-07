Кремль отправляет молодежь из Донецкой области на «вахту зомбирования» в Россию – ЦНС
Киев • УНН
Студентов из временно оккупированной Донецкой области отправили в РФ на «вахту памяти», где их кормили мифами о «великой победе» и учили ненавидеть. Это попытка похитить душу украинской молодежи и воспитать из них «граждан РФ».
Кремль вывез молодежь с ВОТ Донецкой области на "вахту зомбирования". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на временно оккупированной Донетчине студентов отправили в РФ - якобы на "вахту памяти" под Ржевом. Но вместо образования:
- их кормили мифами о "великой победе";
- возили по "местам боевой славы";
- учили, кого любить, а кого ненавидеть.
Все это - под видом "сохранения памяти", а на самом деле - попытка похитить душу украинской молодежи
Там добавляют, что россияне хотят воспитать из наших детей "граждан РФ" с культом войны вместо собственной идентичности.
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детских садов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".
Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие РФ" и искаженную историю.
