"Правильно" любить Россию: оккупанты отправили школьников Донетчины в филиал "Артека" на Запорожье - ЦНС
Киев • УНН
Школьников из временно оккупированной Донетчины отправили в лагерь "Красная гвоздика" в Запорожской области. Там детям проводили лекции с пропагандой "достижений России" и "единства регионов".
Во временно оккупированной части Запорожской области продолжается идеологическая обработка детей. На этот раз школьников из ТОТ Донецкой области отправили на "отдых" в филиал "Артека" - лагерь "Красная гвоздика", сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Детали
Отмечается, что в программе - лекции кремлевской организации "Знание", подконтрольной ФСБ.
Детям рассказывали о "достижениях России", "единстве регионов", нормативах ГТО и "национальных играх". Это - не забота о детях. Это - часть плана по формированию лояльных к оккупации граждан
Там призывают родителей не верить в "оздоровление" от оккупанта, ведь "за лейблом "лагерь" - пропаганда".
Напомним
На временно оккупированных территориях россияне устроили показательный маскарад к так называемому "дню флота". Детей из детских садов переодели в форму моряков и провели пропагандистскую лекцию о крейсере "Варяг".
Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие РФ" и искаженную историю.
"Волонтерская рота": Россия завезла сотню пропагандистов для работы с детьми на оккупированных территориях - ЦНС28.07.25, 01:06 • 3244 просмотра