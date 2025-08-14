российские власти планируют тщательно проверять всех "новых граждан" на полную преданность культуре, законам и традициям страны, заявили в совете по правам человека при диктаторе рф. По замыслу инициаторов, основанием для сохранения паспорта должна стать "100% доказанная лояльность". Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

По словам кремлевских "правозащитников", среди миллионов новых граждан есть те, кто "никогда не станет патриотом" и может представлять угрозу национальной безопасности. В первую очередь проверки коснутся жителей временно оккупированных территорий Украины, получивших российские паспорта, а впоследствии - мигрантов из Центральной Азии.

Параллельно в госдуме обсуждают законопроект, предусматривающий платное обучение для детей мигрантов и ограничение до трех бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку.

Ранее россия ужесточила законодательство, позволяющее лишать приобретенного гражданства, используя его как инструмент давления на оппонентов власти - сообщает украинская разведка.

Эта инициатива подчеркивает усиление контроля кремля над новыми группами населения и стремление "отсеять неблагонадежных", одновременно усиливая репрессивный потенциал в стране.

