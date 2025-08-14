В россии будут проверять "новых граждан" на абсолютную лояльность - украинская разведка
Киев • УНН
российские власти планируют проверять новых граждан на лояльность, что касается жителей оккупированных территорий Украины. Госдума также обсуждает платное обучение для детей мигрантов и ограничения на экзамен по русскому языку.
российские власти планируют тщательно проверять всех "новых граждан" на полную преданность культуре, законам и традициям страны, заявили в совете по правам человека при диктаторе рф. По замыслу инициаторов, основанием для сохранения паспорта должна стать "100% доказанная лояльность". Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
По словам кремлевских "правозащитников", среди миллионов новых граждан есть те, кто "никогда не станет патриотом" и может представлять угрозу национальной безопасности. В первую очередь проверки коснутся жителей временно оккупированных территорий Украины, получивших российские паспорта, а впоследствии - мигрантов из Центральной Азии.
Параллельно в госдуме обсуждают законопроект, предусматривающий платное обучение для детей мигрантов и ограничение до трех бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку.
Ранее россия ужесточила законодательство, позволяющее лишать приобретенного гражданства, используя его как инструмент давления на оппонентов власти
Эта инициатива подчеркивает усиление контроля кремля над новыми группами населения и стремление "отсеять неблагонадежных", одновременно усиливая репрессивный потенциал в стране.
