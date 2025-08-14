В россии будут проверять "новых граждан" на абсолютную лояльность - украинская разведка

$41.510.09
48.650.57
ukenru
09:32 • 10795 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 34988 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 24638 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 23991 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 24485 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 29509 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 39976 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 42000 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40756 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42842 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
35%
756мм
Популярные новости
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo14 августа, 01:04 • 27664 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic14 августа, 01:32 • 25857 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 28051 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 22739 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 8694 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 34974 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 166437 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 140899 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 130753 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 141005 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нидерланды
Великобритания
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 6106 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 31002 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 53094 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 106131 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 122327 просмотра
Актуальное
Таймс
Вторая мировая война
Дія (сервис)
WhatsApp
Signal

В россии будут проверять "новых граждан" на абсолютную лояльность - украинская разведка

Киев • УНН

 • 158 просмотра

российские власти планируют проверять новых граждан на лояльность, что касается жителей оккупированных территорий Украины. Госдума также обсуждает платное обучение для детей мигрантов и ограничения на экзамен по русскому языку.

В россии будут проверять "новых граждан" на абсолютную лояльность - украинская разведка

российские власти планируют тщательно проверять всех "новых граждан" на полную преданность культуре, законам и традициям страны, заявили в совете по правам человека при диктаторе рф. По замыслу инициаторов, основанием для сохранения паспорта должна стать "100% доказанная лояльность". Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

По словам кремлевских "правозащитников", среди миллионов новых граждан есть те, кто "никогда не станет патриотом" и может представлять угрозу национальной безопасности. В первую очередь проверки коснутся жителей временно оккупированных территорий Украины, получивших российские паспорта, а впоследствии - мигрантов из Центральной Азии.

Кремль отправляет молодежь из Донецкой области на «вахту зомбирования» в Россию – ЦНС07.08.2025, 08:04 • 3022 просмотра

Параллельно в госдуме обсуждают законопроект, предусматривающий платное обучение для детей мигрантов и ограничение до трех бесплатных попыток сдачи экзамена по русскому языку.

Ранее россия ужесточила законодательство, позволяющее лишать приобретенного гражданства, используя его как инструмент давления на оппонентов власти

- сообщает украинская разведка.

Эта инициатива подчеркивает усиление контроля кремля над новыми группами населения и стремление "отсеять неблагонадежных", одновременно усиливая репрессивный потенциал в стране.

Крымскую молодежь принудительно отправляют на работы в Курскую область РФ - ЦНС14.08.2025, 08:04 • 1952 просмотра

Степан Гафтко

ОбществополитикаНовости Мира
Служба внешней разведки Украины
Украина