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Коваленко: Классической Третьей мировой войны не будет

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, заявил, что классической Третьей мировой войны не будет, поскольку мир живет в состоянии постоянной необъявленной войны. Он отметил, что войны ведутся в прокси-формах, локально, фрагментировано, в киберпространстве и информационном поле.

Коваленко: Классической Третьей мировой войны не будет

Классической Третьей мировой войны не будет и не может быть. Такое мнение в Telegram высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Детали

По его словам, "мы больше не живем в мире, где войны начинаются по принципу объявленных", которые маскируют под "операции".

Наш мир живет в состоянии постоянной необъявленной войны. Война идет в прокси-формах, локально, фрагментировано, в киберпространстве и в информационном поле

- отметил Коваленко.

Большинство американцев и европейцев считает, что третья мировая война вероятна в течение 5-10 лет – The Guardian 06.05.25, 14:44 • 5857 просмотров

Он привел пример Китая и США, которые ведут противостояние через "третьи страны", а также россии, которая потеряла влияние на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, "теряет Закавказье, но пытается воевать гибридно".

На Ближнем Востоке Иран проиграл свою самую большую битву, не объявляя ее: провал попытки тотального удара по Израилю, потери прокси в Сирии и в регионе. Израиль, несмотря на давление, сохранил инициативу и подтвердил способность вести войну будущего. США нанесли свой удар по Ирану и объявили о достижении целей

- написал руководитель ЦПД.

Он напомнил, что рф воюет против Украины, называя это "сво", но "делает это не сама - за ней блок диктатур, КНДР, Иран, поддержка Китая".

"Информационная и кибервойна вообще не знает границ и продолжается в Европе, в США, на Ближнем Востоке, в Азии. Войны больше не объявляют. Их просто ведут. И если мы до сих пор думаем, что главное - не допустить начала большой войны, мы опоздали. Она уже идет. Но ее никогда не объявят - это набор инструментов и конфликтов разной формы. О мире из книг времен Второй мировой и после нее давно стоит забыть", - резюмировал Коваленко.

Напомним

В мае главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что угроза со стороны россии и Китая - это самый большой вызов нашего времени.

"Безрассудный комментарий": Келлог отреагировал на угрозы медведева Третьей мировой войной28.05.25, 04:07 • 34867 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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