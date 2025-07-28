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Коваленко: Класичної Третьої світової війни не буде

Київ • УНН

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Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО України, заявив, що класичної Третьої світової війни не буде, оскільки світ живе у стані постійної неоголошеної війни. Він зазначив, що війни ведуться у проксі-формах, локально, фрагментовано, у кіберпросторі та інформаційному полі.

Коваленко: Класичної Третьої світової війни не буде

Класичної Третьої світової війни не буде і не може бути. Таку думку у Telegram висловив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "ми більше не живемо у світі, де війни починаються за принципом оголошених", які маскують під "операції".

Наш світ живе у стані постійної неоголошеної війни. Війна йде в проксі-формах, локально, фрагментовано, у кіберпросторі та в інформаційному полі

- зазначив Коваленко.

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Він навів приклад Китаю та США, які ведуть протистояння через "треті країни", а також росії, яка втратила вплив на пострадянському просторі, на Близькому Сході, в Центральній Азії, "втрачає Закавказзя, але намагається воювати гібридно".

На Близькому Сході Іран програв свою найбільшу битву, не оголошуючи її: провал спроби тотального удару по Ізраїлю, втрати проксі у Сирії та в регіоні. Ізраїль, попри тиск, зберіг ініціативу і підтвердив здатність вести війну майбутнього. США нанесли свій удар по Ірану і оголосили про досягнення цілей

- написав керівник ЦПД.

Він нагадав, що рф воює проти України, називаючи це "сво", але "робить це не сама - за нею блок диктатур, КНДР, Іран, підтримка Китаю".

"Інформаційна в кібервійна взагалі не знає кордонів і триває в Європі, у США, на Близькому сході, в Азії. Війни більше не оголошують. Їх просто ведуть. І якщо ми досі думаємо, що головне - не допустити початку великої війни, ми запізнилися. Вона вже йде. Але її ніколи не оголосять - це набір інструментів та конфліктів різної форми. Про світ з книжок часів Другої світової і після неї давно варто забути", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

У травні головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що загроза з боку росії та Китаю - це найбільший виклик нашого часу.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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