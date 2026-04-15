Администрация Трампа продлила исключение из санкций для российского "лукойла"
Киев • УНН
США разрешили сети "лукойл" работать до 29 октября, несмотря на санкции против нефтяного сектора рф. Исключение касается 2000 станций и заводов в Европе.
Администрация президента США Дональда Трампа продлила разрешение, позволяющее розничным автозаправочным станциям "лукойла" работать за пределами россии, до конца октября, что является узким исключением в санкциях, введенных США в прошлом году для ограничения доходов, поддерживающих войну москвы в Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Разрешение для примерно 2000 станций в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке, а также в Северной и Южной Америке продлено до 29 октября, сообщило Министерство финансов США на своем сайте во вторник.
Президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть" в октябре, что вызвало интерес со стороны потенциальных покупателей международных активов "лукойла" стоимостью около 22 миллиардов долларов.
Компания "лукойл" владеет примерно 200 фирменными автозаправочными станциями в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке в США. Она является одним из крупнейших розничных продавцов автомобильного топлива в Молдове и Болгарии и управляет примерно 600 станциями в Турции и более чем 300 в Румынии.
Министерство финансов США также выдало лицензию, которая разрешает определенные операции с нефтеперерабатывающими предприятиями "лукойла" в Болгарии, включая АО "лукойл нефтохим бургас".
