Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Администрация Трампа продлила исключение из санкций для российского "лукойла"

США разрешили сети "лукойл" работать до 29 октября, несмотря на санкции против нефтяного сектора рф. Исключение касается 2000 станций и заводов в Европе.

Администрация президента США Дональда Трампа продлила разрешение, позволяющее розничным автозаправочным станциям "лукойла" работать за пределами россии, до конца октября, что является узким исключением в санкциях, введенных США в прошлом году для ограничения доходов, поддерживающих войну москвы в Украине, сообщает Reuters, пишет УНН.

Разрешение для примерно 2000 станций в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке, а также в Северной и Южной Америке продлено до 29 октября, сообщило Министерство финансов США на своем сайте во вторник.

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть" в октябре, что вызвало интерес со стороны потенциальных покупателей международных активов "лукойла" стоимостью около 22 миллиардов долларов.

Компания "лукойл" владеет примерно 200 фирменными автозаправочными станциями в Нью-Джерси, Пенсильвании и Нью-Йорке в США. Она является одним из крупнейших розничных продавцов автомобильного топлива в Молдове и Болгарии и управляет примерно 600 станциями в Турции и более чем 300 в Румынии.

Министерство финансов США также выдало лицензию, которая разрешает определенные операции с нефтеперерабатывающими предприятиями "лукойла" в Болгарии, включая АО "лукойл нефтохим бургас".

Юлия Шрамко

