США возобновили действие санкций против российской нефти - СМИ
Администрация США отменила временные послабления для российской нефти. Эксперты предупреждают о наличии механизмов обхода ограничений со стороны России.
Соединенные Штаты Америки возобновили действие санкций против российской нефти. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.
Отмечается, что этот шаг, несомненно, удовлетворит сторонников Украины, но у России все еще есть много способов их обойти.
Еще до выдачи лицензии российская нефть, находящаяся под санкциями, попадала на рынок, поскольку администрация Трампа не ввела никаких контрсанкций против России, будь то на продажу нефти или на критически важные закупки для военной машины Кремля, в течение более года
Авторы указывают, что США до последнего момента не отвечали однозначно на вопрос, планируют ли они продлевать действие исключения, введенного в прошлом месяце с целью снижения глобальных цен на нефть.
В середине марта США временно ослабили санкции против российской нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В то же время официальный Вашингтон заявил о готовности их возобновить после завершения региональной эскалации.
