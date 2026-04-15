США возобновили действие санкций против российской нефти - СМИ

Соединенные Штаты Америки возобновили действие санкций против российской нефти. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Отмечается, что этот шаг, несомненно, удовлетворит сторонников Украины, но у России все еще есть много способов их обойти.

Еще до выдачи лицензии российская нефть, находящаяся под санкциями, попадала на рынок, поскольку администрация Трампа не ввела никаких контрсанкций против России, будь то на продажу нефти или на критически важные закупки для военной машины Кремля, в течение более года