Окружение Трампа расширяет бизнес в постсоветских странах - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп, его семья и соратники расширяют бизнес-интересы в странах Кавказа и Центральной Азии, в постсоветских странах. Среди проектов — недвижимость, добыча полезных ископаемых и транспорт. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Проекты на Кавказе и в Центральной Азии, связанные с его семьей и соратниками, охватывают элитную недвижимость, критически важные полезные ископаемые и транспорт — от будущей самой высокой башни в Грузии до вольфрамового рудника в Казахстане и нового торгового пути, соединяющего Армению и Азербайджан. Дональд Трамп и его окружение расширяют свои бизнес-интересы в регионе, где его администрация стремится углубить собственное экономическое влияние", — пишет издание.

В Тбилиси планируют построить 280-метровую Trump Tower Tbilisi. Башня должна стать центральной частью проекта стоимостью 2 миллиарда долларов.

"Каждый раз, когда мы приходим в какое-то место, другие следуют за нами", — сказал Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization и сын президента США.

Также в Trump Organization заявили, что рассматривают Тбилиси как перспективное международное бизнес- и инвестиционное направление.

"Мы невероятно рады Грузии, а в частности Тбилиси, который, по нашему мнению, имеет огромный потенциал как международное бизнес- и инвестиционное направление", — сказал представитель Trump

Как отмечает издание, такая инициатива является последним примером того, как заключение сделок происходит параллельно с усилиями Вашингтона по укреплению экономических и дипломатических связей в регионе, повышая привлекательность региона для тех частных инвестиций, которые осуществляются благодаря родственным связям президента.

"Это также означает, что Вашингтон борется за влияние на арене обостряющейся конкуренции с россией, Китаем и все больше — с Европейским Союзом", — пишет издание.

Напомним

Согласно финансовому отчету, президент США получил почти 800 млн долларов от криптопроекта World Liberty Financial и 635 млн от продажи мемкоинов. Это стало его крупнейшим источником дохода.