Оточення Трампа розширює бізнес у пострадянських країнах - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп і його родина та соратники розширюють бізнес-інтереси у країнах Кавказу та Центральної Азії, у пострадянських країнах. Серед проєктів є нерухомість, видобуток корисних копалин і транспорт. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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"Проєкти на Кавказі та в Центральній Азії, пов'язані з його родиною та соратниками, охоплюють елітну нерухомість, критично важливі корисні копалини та транспорт, від майбутньої найвищої вежі в Грузії до вольфрамового рудника в Казахстані та нового торгового шляху, що з'єднує Вірменію та Азербайджан. Дональд Трамп та його оточення розширюють свої бізнес-інтереси в регіоні, де його адміністрація прагне поглибити власний економічний вплив", – пише видання.

У Тбілісі планують побудувати 280-метрову Trump Tower Tbilisi. Вежа має стати центральною частиною проєкту вартістю 2 мільярди доларів.

"Щоразу, коли ми приходимо на якесь місце, інші йдуть за нами", – сказав Ерік Трамп, виконавчий віце-президент Trump Organization та син президента США.

Також, у Trump Organization заявили, що розглядають Тбілісі як перспективний міжнародний бізнес- та інвестиційний напрямок.

"Ми неймовірно раді Грузії, а зокрема Тбілісі, який, на нашу думку, має величезний потенціал як міжнародний бізнес- та інвестиційний напрямок", – сказав речник Trump

Як зазначає видання, така ініціатива є останнім прикладом того, як укладання угод відбувається паралельно зі зусиллями Вашингтона щодо зміцнення економічних та дипломатичних зв'язків у регіоні, підвищуючи привабливість регіону для тих приватних інвестицій, які здійснюють родинні зв'язки президента.

"Це також означає, що Вашингтон бореться за вплив на арені загострення конкуренції з росією, Китаєм та дедалі більше з Європейським Союзом", – пише видання.

Нагадаємо

Згідно з фінансовим звітом, президент США отримав майже 800 млн доларів від криптопроєкту World Liberty Financial та 635 млн від продажу мемкоїнів. Це стало його найбільшим джерелом доходу.