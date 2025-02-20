Глобальное потепление: за последние 10 лет таяние ледников на Земле ускорилось более чем на треть - ученые
Киев • УНН
За последнее десятилетие скорость таяния мировых ледников выросла на 36%. Ежегодно тает 273 млрд тонн льда, что грозит повышением уровня моря и проблемами с пресной водой.
Потеря льда из мировых ледников ускорилась за последнее десятилетие, таяние в ближайшие годы может быть быстрее, чем ожидалось ранее, и повысить уровень моря. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на результаты исследования международной группы ученых, информирует УНН.
Детали
По их данным, в период с 2012 по 2023 год было потеряно примерно на 36 процентов больше льда, чем в период с 2000 по 2011 год. При этом в среднем в год теряется около 273 миллиардов тонн льда, что эквивалентно потреблению воды населением мира в течение 30 лет.
Выводы являются шокирующими, поскольку глобальная температура растет вместе с выбросами парниковых газов человечеством,
Отмечается, что мировые ледники потеряли примерно пять процентов своего объема с начала века, при этом значительные региональные различия варьируются от двух процентов потери в Антарктиде до 40 процентов в европейских Альпах. Поэтому регионы с меньшими ледниками теряют их быстрее, и многие из них "не переживут нынешнее столетие".
Таким образом, мы столкнемся с более высоким повышением уровня моря к концу этого столетия, чем ожидалось ранее. Врата ледников также повлияют на запасы пресной воды, особенно в Центральной Азии и центральных Андах,
Напомним
В 2024 году средняя мировая температура впервые превысила порог 1,5°C от доиндустриального уровня. Рекордное потепление вызвано антропогенными изменениями и явлением Эль-Ниньо.