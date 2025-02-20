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Глобальне потепління: за останні 10 років танення льодовиків на Землі прискорилося більше ніж на третину - вчені

Київ • УНН

 • 20382 перегляди

За останнє десятиліття швидкість танення світових льодовиків зросла на 36%. Щороку тане 273 млрд тонн льоду, що загрожує підвищенням рівня моря та проблемами з прісною водою.

Втрата льоду зі світових льодовиків прискорилася за останнє десятиліття, танення у найближчі роки може бути швидшим, ніж очікувалося раніше, та підвищити рівень моря. Про це повідомляє Science Alert із посиланням на результати дослідження міжнародної групи вчених, інформує УНН.

Деталі

За їхніми даними, у період з 2012 по 2023 рік було втрачено приблизно на 36 відсотків більше льоду, ніж у період з 2000 по 2011 рік. При цьому в середньому на рік втрачається близько 273 мільярдів тонн льоду, що еквівалентно споживанню води населенням світу протягом 30 років.

Висновки є шокуючими, оскільки глобальна температура зростає разом із викидами парникових газів людством,

- сказав співавтор дослідження, професор Цюріхського університету Майкл Земп.

Зазначається, що світові льодовики втратили приблизно п’ять відсотків свого об’єму з початку століття, при цьому значні регіональні відмінності варіюються від двох відсотків втрати в Антарктиді до 40 відсотків у європейських Альпах. Тож регіони з меншими льодовиками втрачають їх швидше, і багато з них "не переживуть нинішнє століття".

Отже, ми зіткнемося з вищим підвищенням рівня моря до кінця цього століття, ніж очікувалося раніше. Врата льодовиків також вплине на запаси прісної води, особливо в Центральній Азії та центральних Андах,

- резюмував Земп.

Нагадаємо

У 2024 році середня світова температура вперше перевищила поріг 1,5°C від доіндустріального рівня. Рекордне потепління спричинене антропогенними змінами та явищем Ель-Ніньо.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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