Глобальне потепління: за останні 10 років танення льодовиків на Землі прискорилося більше ніж на третину - вчені

Втрата льоду зі світових льодовиків прискорилася за останнє десятиліття, танення у найближчі роки може бути швидшим, ніж очікувалося раніше, та підвищити рівень моря. Про це повідомляє Science Alert із посиланням на результати дослідження міжнародної групи вчених, інформує УНН.

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За їхніми даними, у період з 2012 по 2023 рік було втрачено приблизно на 36 відсотків більше льоду, ніж у період з 2000 по 2011 рік. При цьому в середньому на рік втрачається близько 273 мільярдів тонн льоду, що еквівалентно споживанню води населенням світу протягом 30 років.

Висновки є шокуючими, оскільки глобальна температура зростає разом із викидами парникових газів людством, - сказав співавтор дослідження, професор Цюріхського університету Майкл Земп.

Зазначається, що світові льодовики втратили приблизно п’ять відсотків свого об’єму з початку століття, при цьому значні регіональні відмінності варіюються від двох відсотків втрати в Антарктиді до 40 відсотків у європейських Альпах. Тож регіони з меншими льодовиками втрачають їх швидше, і багато з них "не переживуть нинішнє століття".

Отже, ми зіткнемося з вищим підвищенням рівня моря до кінця цього століття, ніж очікувалося раніше. Врата льодовиків також вплине на запаси прісної води, особливо в Центральній Азії та центральних Андах, - резюмував Земп.

Нагадаємо

У 2024 році середня світова температура вперше перевищила поріг 1,5°C від доіндустріального рівня. Рекордне потепління спричинене антропогенними змінами та явищем Ель-Ніньо.