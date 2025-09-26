Украина и Узбекистан возобновляют политический диалог и расширяют сотрудничество

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. Стороны договорились возобновить политический диалог и расширять сотрудничество во взаимно важных сферах. Об этом информирует УНН со ссылкой на МИД Украины.

Я был искренне рад встретиться с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым на ГА ООН. Мы договорились о возобновлении политического диалога и углублении двустороннего и многостороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес - отметил Сибига.

"Украина настроена на развитие отношений с Узбекистаном и укрепление связей с Центральной Азией", - добавил глава украинского МИД.