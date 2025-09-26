Україна та Узбекистан відновлюють політичний діалог та розширюють співпрацю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим. Сторони домовилися відновити політичний діалог і розширювати співпрацю у взаємно важливих сферах. Про це інформує УНН з посиланням на МСЗ України.

Я був щиро радий зустрітися з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим на ГА ООН. Ми домовилися про відновлення політичного діалогу та поглиблення двосторонньої та багатосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес - зазначив Сибіга.

"Україна налаштована на розвиток відносин з Узбекистаном та зміцнення зв'язків з Центральною Азією", - додав глава українського МЗС.