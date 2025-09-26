$41.410.03
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Україна та Узбекистан відновлюють політичний діалог та розширюють співпрацю

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Міністри закордонних справ України та Узбекистану домовилися відновити політичний діалог. Сторони планують поглибити співпрацю у взаємно важливих сферах.

Україна та Узбекистан відновлюють політичний діалог та розширюють співпрацю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим. Сторони домовилися відновити політичний діалог і розширювати співпрацю у взаємно важливих сферах. Про це інформує УНН з посиланням на МСЗ України.

Я був щиро радий зустрітися з міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим на ГА ООН. Ми домовилися про відновлення політичного діалогу та поглиблення двосторонньої та багатосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес 

- зазначив Сибіга.

"Україна налаштована на розвиток відносин з Узбекистаном та зміцнення зв'язків з Центральною Азією", - додав глава українського МЗС.

Віта Зеленецька

Андрій Сибіга
Узбекистан
Центральна Азія
Україна