москва стремится переориентировать влияние в Центральной Азии, где ее традиционные рычаги, прежде всего газовый шантаж, уже не работают. россия даже готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Российская академия наук возобновила проработку масштабного инфраструктурного проекта, предусматривающего частичную переброску водных ресурсов реки Об в Казахстан и Узбекистан. Инициатива подается как инструмент "стабилизации водообеспечения юга россии", однако по сути является модернизированной версией советского плана "разворота сибирских рек". От этого проекта в 1986 году отказались из-за высоких и непредсказуемых экологических рисков - говорится в сообщении.

По данным разведки, москва стремится переориентировать влияние в Центральной Азии, где ее традиционные рычаги, прежде всего газовый шантаж, уже не работают. Казахстан и Узбекистан являются экспортерами газа, ориентированными прежде всего на китайский рынок, а экономика региона все больше опирается на китайский и западный капитал. В этих условиях россия делает ставку на "водную дипломатию", фактически формируя новый инструмент политического давления на постсоветские страны.

Финансовые оценки подчеркивают масштаб замысла: по предварительным расчетам, стоимость проекта стартует от 100 млрд долларов. Но стратегические затраты могут оказаться значительно большими, если учесть экологические последствия. Переориентация водных потоков способна вызвать опустынивание одних районов и заболачивание других, дестабилизировать гидрологические системы и ускорить таяние арктических ледников. Нарушение водного баланса в Сибири может стать триггером масштабных климатических сдвигов на большей части Евразии - резюмировали в разведке.

