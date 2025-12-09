россия готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии - разведка

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 5146 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 11438 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
07:23 • 30621 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 22303 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 27408 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 38082 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 32872 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 34638 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32425 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34341 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД9 декабря, 03:32 • 23187 просмотра
Львовский городской совет опроверг фейк об игнорировании русскоязычного ребенка в день Святого НиколаяPhoto08:11 • 15561 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 11992 просмотра
Под видом "курортных проектов": оккупационные власти Херсонщины хотят передать азовское побережье минску09:24 • 11704 просмотра
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно09:55 • 11292 просмотра
публикации
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto12:00 • 5666 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 30621 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 15193 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 54694 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 49986 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Папа Лев XIV
Антониу Кошта
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Донецкая область
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино08:36 • 11997 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 23383 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 59984 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 65876 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 75976 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Forbes
The New York Times

россия готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии - разведка

Киев • УНН

 • 530 просмотра

россия возобновила проект переброски водных ресурсов реки Обь в Казахстан и Узбекистан. Это модернизированная версия советского плана "разворота сибирских рек", от которого отказались из-за экологических рисков.

россия готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии - разведка

москва стремится переориентировать влияние в Центральной Азии, где ее традиционные рычаги, прежде всего газовый шантаж, уже не работают. россия даже готова превратить Сибирь в пустыню ради водного шантажа Центральной Азии, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Российская академия наук возобновила проработку масштабного инфраструктурного проекта, предусматривающего частичную переброску водных ресурсов реки Об в Казахстан и Узбекистан. Инициатива подается как инструмент "стабилизации водообеспечения юга россии", однако по сути является модернизированной версией советского плана "разворота сибирских рек". От этого проекта в 1986 году отказались из-за высоких и непредсказуемых экологических рисков 

- говорится в сообщении.

кремль ищет деньги в штрафах - Служба внешней разведки Украины22.11.25, 00:34 • 4347 просмотров

По данным разведки, москва стремится переориентировать влияние в Центральной Азии, где ее традиционные рычаги, прежде всего газовый шантаж, уже не работают. Казахстан и Узбекистан являются экспортерами газа, ориентированными прежде всего на китайский рынок, а экономика региона все больше опирается на китайский и западный капитал. В этих условиях россия делает ставку на "водную дипломатию", фактически формируя новый инструмент политического давления на постсоветские страны.

Прибыльность компаний стремительно тает: экономика ha входит в опасную фазу - разведка28.11.25, 15:35 • 3800 просмотров

Финансовые оценки подчеркивают масштаб замысла: по предварительным расчетам, стоимость проекта стартует от 100 млрд долларов. Но стратегические затраты могут оказаться значительно большими, если учесть экологические последствия. Переориентация водных потоков способна вызвать опустынивание одних районов и заболачивание других, дестабилизировать гидрологические системы и ускорить таяние арктических ледников. Нарушение водного баланса в Сибири может стать триггером масштабных климатических сдвигов на большей части Евразии

- резюмировали в разведке.

рф все труднее обеспечивать стабильный поток контрактников: в разведке назвали причины и спрогнозировали дальнейшие шаги агрессора24.11.25, 16:34 • 12435 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Дипломатка
Узбекистан
Центральная Азия
Китай
Казахстан