кремль ищет деньги в штрафах - Служба внешней разведки Украины

Россия планирует значительно повысить штрафы за 36 видов экономических правонарушений, включая незаконное предпринимательство и уклонение от налогов, чтобы пополнить бюджет. Штрафы вырастут в несколько раз, достигая до $61,5 тыс. за значительный ущерб от уклонения от налогов.