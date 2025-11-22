кремль ищет деньги в штрафах - Служба внешней разведки Украины

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 3508 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12934 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18665 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 21468 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20851 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25952 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16753 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17674 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16892 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 36160 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 7648 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 7160 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18521 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 4988 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17179 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17246 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 18576 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25951 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 36159 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35024 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 17246 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 32126 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46459 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48474 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61965 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс

кремль ищет деньги в штрафах - Служба внешней разведки Украины

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Россия планирует значительно повысить штрафы за 36 видов экономических правонарушений, включая незаконное предпринимательство и уклонение от налогов, чтобы пополнить бюджет. Штрафы вырастут в несколько раз, достигая до $61,5 тыс. за значительный ущерб от уклонения от налогов.

кремль ищет деньги в штрафах - Служба внешней разведки Украины

россия планирует резко повысить штрафы за экономические нарушения, используя это как способ быстро пополнить бюджет. Санкции возрастут в несколько раз и охватят 36 видов правонарушений - от незаконного бизнеса до уклонения от налогов. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что российское правительство готовит масштабное повышение штрафов за экономические правонарушения – от незаконного предпринимательства до уклонения от уплаты налогов.

Формально инициатива призвана "повысить эффективность наказания", однако реальная цель очевидна – пополнить истощенный бюджет

- говорится в сообщении.

Изменения охватывают 36 видов экономических преступлений. Размеры штрафов возрастут в несколько раз. 

За незаконное предпринимательство предлагают взимать до $18,5 тыс. (ранее – $4 тыс.), а в случаях "особо крупных" убытков – до $31 тыс. (против $6 тыс.). За умышленное банкротство штраф достигнет $25 тыс. (вместо $6 тыс.), за уклонение от уплаты налогов – от $6 тыс. до $18,5 тыс., а за значительные убытки – до $61,5 тыс.

- сообщает Служба внешней разведки Украины.

Кроме того, планируется пересмотр критериев "крупных" и "особо крупных" убытков, что позволит шире трактовать состав преступления и, соответственно, чаще применять максимальные санкции.

кремль все активнее ищет нефискальные источники доходов. Повышение налогов (в частности НДС до 22 %) и введение новых сборов уже создают давление на бизнес, а теперь государство пытается монетизировать и карательную систему

- добавили в СВРУ.

В результате риски для инвесторов и предпринимателей в секторах с высоким административным надзором – строительстве, транспорте, финансах – только возрастают. 

Напомним

Задолженность по зарплатам в россии на конец сентября превысила 1,95 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем год назад. Это системный кризис, охватывающий ключевые отрасли и различные регионы страны, включая строительные компании и добывающую промышленность.

РФ повышает налоги и расширяет круг плательщиков, ожидая средства на военные расходы18.11.25, 17:43 • 6186 просмотров

Вита Зеленецкая

Экономика
Санкции
Государственный бюджет
Служба внешней разведки Украины