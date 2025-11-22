кремль ищет деньги в штрафах - Служба внешней разведки Украины
россия планирует резко повысить штрафы за экономические нарушения, используя это как способ быстро пополнить бюджет. Санкции возрастут в несколько раз и охватят 36 видов правонарушений - от незаконного бизнеса до уклонения от налогов. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что российское правительство готовит масштабное повышение штрафов за экономические правонарушения – от незаконного предпринимательства до уклонения от уплаты налогов.
Формально инициатива призвана "повысить эффективность наказания", однако реальная цель очевидна – пополнить истощенный бюджет
Изменения охватывают 36 видов экономических преступлений. Размеры штрафов возрастут в несколько раз.
За незаконное предпринимательство предлагают взимать до $18,5 тыс. (ранее – $4 тыс.), а в случаях "особо крупных" убытков – до $31 тыс. (против $6 тыс.). За умышленное банкротство штраф достигнет $25 тыс. (вместо $6 тыс.), за уклонение от уплаты налогов – от $6 тыс. до $18,5 тыс., а за значительные убытки – до $61,5 тыс.
Кроме того, планируется пересмотр критериев "крупных" и "особо крупных" убытков, что позволит шире трактовать состав преступления и, соответственно, чаще применять максимальные санкции.
кремль все активнее ищет нефискальные источники доходов. Повышение налогов (в частности НДС до 22 %) и введение новых сборов уже создают давление на бизнес, а теперь государство пытается монетизировать и карательную систему
В результате риски для инвесторов и предпринимателей в секторах с высоким административным надзором – строительстве, транспорте, финансах – только возрастают.
Напомним
Задолженность по зарплатам в россии на конец сентября превысила 1,95 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем год назад. Это системный кризис, охватывающий ключевые отрасли и различные регионы страны, включая строительные компании и добывающую промышленность.
