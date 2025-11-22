кремль шукає гроші у штрафах - Служба зовнішньої розвідки України
Київ • УНН
Росія планує значно підвищити штрафи за 36 видів економічних правопорушень, включаючи незаконне підприємництво та ухилення від податків, щоб поповнити бюджет. Штрафи зростуть у кілька разів, сягаючи до $61,5 тис. за значні збитки від ухилення від податків.
росія планує різко підвищити штрафи за економічні порушення, використовуючи це як спосіб швидко наповнити бюджет. Санкції зростуть у кілька разів і охоплять 36 видів правопорушень - від незаконного бізнесу до ухилення від податків. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що російський уряд готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення – від незаконного підприємництва до ухилення від сплати податків.
Формально ініціатива покликана "підвищити ефективність покарання", однак реальна мета очевидна – поповнити виснажений бюджет
Зміни охоплюють 36 видів економічних злочинів. Розміри штрафів зростуть у кілька разів.
За незаконне підприємництво пропонують стягувати до $18,5 тис. (раніше – $4 тис.), а у випадках "особливо великих" збитків – до $31 тис. (проти $6 тис.). За умисне банкрутство штраф сягне $25 тис. (замість $6 тис.), за ухилення від сплати податків – від $6 тис. до $18,5 тис., а за значні збитки – до $61,5 тис
Крім того, планується перегляд критеріїв "великих" і "особливо великих" збитків, що дасть змогу ширше трактувати склад злочину і, відповідно, частіше застосовувати максимальні санкції.
кремль дедалі активніше шукає нефіскальні джерела доходів. Підвищення податків (зокрема ПДВ до 22 %) та запровадження нових зборів уже створюють тиск на бізнес, а тепер держава намагається монетизувати й каральну систему
У результаті ризики для інвесторів і підприємців у секторах з високим адміністративним наглядом – будівництві, транспорті, фінансах – лише зростають.
Нагадаємо
Заборгованість із зарплат у росії на кінець вересня перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому. Це системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни, включаючи будівельні компанії та добувну промисловість.
рф підвищує податки та розширює коло платників, очікуючи кошти на військові витрати18.11.25, 17:43 • 6185 переглядiв