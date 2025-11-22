$42.150.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

кремль шукає гроші у штрафах - Служба зовнішньої розвідки України

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Росія планує значно підвищити штрафи за 36 видів економічних правопорушень, включаючи незаконне підприємництво та ухилення від податків, щоб поповнити бюджет. Штрафи зростуть у кілька разів, сягаючи до $61,5 тис. за значні збитки від ухилення від податків.

кремль шукає гроші у штрафах - Служба зовнішньої розвідки України

росія планує різко підвищити штрафи за економічні порушення, використовуючи це як спосіб швидко наповнити бюджет. Санкції зростуть у кілька разів і охоплять 36 видів правопорушень - від незаконного бізнесу до ухилення від податків. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російський уряд готує масштабне підвищення штрафів за економічні правопорушення – від незаконного підприємництва до ухилення від сплати податків.

Формально ініціатива покликана "підвищити ефективність покарання", однак реальна мета очевидна – поповнити виснажений бюджет

- йдеться у дописі.

Зміни охоплюють 36 видів економічних злочинів. Розміри штрафів зростуть у кілька разів. 

За незаконне підприємництво пропонують стягувати до $18,5 тис. (раніше – $4 тис.), а у випадках "особливо великих" збитків – до $31 тис. (проти $6 тис.). За умисне банкрутство штраф сягне $25 тис. (замість $6 тис.), за ухилення від сплати податків – від $6 тис. до $18,5 тис., а за значні збитки – до $61,5 тис

- повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Крім того, планується перегляд критеріїв "великих" і "особливо великих" збитків, що дасть змогу ширше трактувати склад злочину і, відповідно, частіше застосовувати максимальні санкції.

кремль дедалі активніше шукає нефіскальні джерела доходів. Підвищення податків (зокрема ПДВ до 22 %) та запровадження нових зборів уже створюють тиск на бізнес, а тепер держава намагається монетизувати й каральну систему

- додали в СЗРУ.

У результаті ризики для інвесторів і підприємців у секторах з високим адміністративним наглядом – будівництві, транспорті, фінансах – лише зростають. 

Нагадаємо

Заборгованість із зарплат у росії на кінець вересня перевищила 1,95 млрд рублів, що у чотири рази більше, ніж рік тому. Це системна криза, що охоплює ключові галузі та різні регіони країни, включаючи будівельні компанії та добувну промисловість.

рф підвищує податки та розширює коло платників, очікуючи кошти на військові витрати

Віта Зеленецька

Економіка
Санкції
Державний бюджет
Служба зовнішньої розвідки України