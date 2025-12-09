росія готова перетворити Сибір на пустелю заради водного шантажу Центральної Азії - розвідка

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 4016 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 10113 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 17315 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 28680 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 21372 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 26935 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 37669 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32690 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34526 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32331 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 22069 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 14392 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 10363 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 10550 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 9626 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 3928 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 17293 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 28659 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 53892 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 49236 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лев XIV
Антоніу Кошта
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білорусь
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 10753 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 22967 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 59552 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 65501 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 75604 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

росія готова перетворити Сибір на пустелю заради водного шантажу Центральної Азії - розвідка

Київ • УНН

 • 30 перегляди

росія відновила проєкт перекидання водних ресурсів річки Об у Казахстан та Узбекистан. Це модернізована версія радянського плану "розвертання сибірських річок", від якого відмовилися через екологічні ризики.

росія готова перетворити Сибір на пустелю заради водного шантажу Центральної Азії - розвідка

москва прагне переорієнтувати вплив у Центральній Азії, де її традиційні важелі, насамперед газовий шантаж, уже не працюють. росія навіть готова перетворити Сибір на пустелю заради водного шантажу Центральної Азії, передає УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

російська академія наук відновила опрацювання масштабного інфраструктурного проєкту, що передбачає часткове перекидання водних ресурсів річки Об у Казахстан та Узбекистан. Ініціатива подається як інструмент "стабілізації водозабезпечення півдня росії", однак за суттю є модернізованою версією радянського плану "розвертання сибірських річок". Від цього проєкту у 1986 році відмовилися через високі та непередбачувані екологічні ризики 

- йдеться у повідомленні.

кремль шукає гроші у штрафах - Служба зовнішньої розвідки України22.11.25, 00:34 • 4347 переглядiв

За даними розвідки, москва прагне переорієнтувати вплив у Центральній Азії, де її традиційні важелі, насамперед газовий шантаж, уже не працюють. Казахстан і Узбекистан є експортерами газу, орієнтованими передусім на китайський ринок, а економіка регіону дедалі більше спирається на китайський і західний капітал. У цих умовах росія робить ставку на "водну дипломатію", фактично формуючи новий інструмент політичного тиску на пострадянські країни.

Прибутковість компаній стрімко тане: економіка рф входить у небезпечну фазу - розвідка28.11.25, 15:35 • 3800 переглядiв

Фінансові оцінки підкреслюють масштаб задуму: за попередніми розрахунками, вартість проєкту стартує від 100 млрд доларів. Але стратегічні витрати можуть виявитися значно більшими, якщо врахувати екологічні наслідки. Переорієнтація водних потоків здатна спричинити опустелювання одних районів і зоболочення інших, дестабілізувати гідрологічні системи та пришвидшити танення арктичних льодовиків. Порушення водного балансу у Сибіру може стати тригером масштабних кліматичних зсувів на більшій частині Євразії

- резюмували у розвідці.

рф дедалі важче забезпечувати стабільний потік контрактників: у розвідці назвали причини та спрогнозували подальші кроки агресора24.11.25, 16:34 • 12435 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
російська пропаганда
Дипломатка
Узбекистан
Центральна Азія
Китай
Казахстан