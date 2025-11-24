рф дедалі важче забезпечувати стабільний потік контрактників: у розвідці назвали причини та спрогнозували подальші кроки агресора

Попри те, що офіційна статистика демонструє стабільні темпи контрактування до збройних сил рф, ознаки виснаження ресурсної бази стають дедалі помітнішими. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, регіони рф скорочують виплати за укладення контрактів, але саме ці "бонуси" приваблювали очохих, передає УНН.

Як повідомили у розвідці, за ІІІ квартал 2025 року контракт із міноборони підписали понад 135,2 тис. осіб, а загалом за січень–вересень – 262,7 тис., або близько 29 тис. щомісяця, що відповідає рівню 2024 року. Однак ці цифри дедалі меншою мірою відображають реальні труднощі, з якими стикається регіональна система комплектування.

Станом на листопад 2025 року щонайменше 11 регіонів росії – включно з Ленінградською, Самарською, Нижньогородською, Ульяновською та Оренбурзькою областями, республіками Башкортостан, Татарстан, Хакасія, Чувашія, Марій Ел, а також Ямало-Ненецьким автономним округом і Забайкальським краєм – скоротили виплати за укладення контрактів та допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців. Для багатьох територій саме ці стимули були ключовим механізмом залучення нових військових

У розвідці наголошують, після того як регіональний сукупний дефіцит у вересні перевищив 9 млрд дол. США, можливості суб’єктів федерації підтримувати фінансову мотивацію різко звузилися. Скорочення бонусів безпосередньо ускладнює подальший набір, оскільки саме підвищені виплати останні два роки компенсували зростання ризиків та втрат.

Урядові рішення свідчать, що підтримувати колишні темпи комплектування армії стає дедалі важче. За нестачі коштів на збереження стимулів кремль робитиме ставку на інші інструменти – від посилення пропаганди до розширення репресивних практик – намагаючись втримати обсяги набору в умовах погіршення соціально-економічної ситуації в регіонах