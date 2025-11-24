$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 3464 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9488 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16061 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 18036 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13867 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12646 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10979 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9224 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10269 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11254 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

рф все труднее обеспечивать стабильный поток контрактников: в разведке назвали причины и спрогнозировали дальнейшие шаги агрессора

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Служба внешней разведки сообщила о сокращении регионами рф выплат по контрактам, ранее привлекавшим желающих в вооруженные силы. Это свидетельствует об истощении ресурсной базы, несмотря на стабильную официальную статистику контрактования.

рф все труднее обеспечивать стабильный поток контрактников: в разведке назвали причины и спрогнозировали дальнейшие шаги агрессора

Несмотря на то, что официальная статистика демонстрирует стабильные темпы контрактования в вооруженные силы рф, признаки истощения ресурсной базы становятся все более заметными. Как сообщили в Службе внешней разведки, регионы рф сокращают выплаты за заключение контрактов, но именно эти "бонусы" привлекали желающих, передает УНН.

Детали

Как сообщили в разведке, за III квартал 2025 года контракт с минобороны подписали более 135,2 тыс. человек, а всего за январь–сентябрь – 262,7 тыс., или около 29 тыс. ежемесячно, что соответствует уровню 2024 года. Однако эти цифры все в меньшей степени отражают реальные трудности, с которыми сталкивается региональная система комплектования.

Металлургическая промышленность россии приходит в упадок из-за экспортных ограничений и конкуренции с китайскими производителями - разведка18.11.25, 14:11 • 3706 просмотров

По состоянию на ноябрь 2025 года по меньшей мере 11 регионов России – включая Ленинградскую, Самарскую, Нижегородскую, Ульяновскую и Оренбургскую области, республики Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Марий Эл, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край – сократили выплаты за заключение контрактов и помощь семьям погибших военнослужащих. Для многих территорий именно эти стимулы были ключевым механизмом привлечения новых военных

- говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что после того, как региональный совокупный дефицит в сентябре превысил 9 млрд долл. США, возможности субъектов федерации поддерживать финансовую мотивацию резко сузились. Сокращение бонусов непосредственно усложняет дальнейший набор, поскольку именно повышенные выплаты последние два года компенсировали рост рисков и потерь.

Правительственные решения свидетельствуют, что поддерживать прежние темпы комплектования армии становится все труднее. При недостатке средств на сохранение стимулов кремль будет делать ставку на другие инструменты – от усиления пропаганды до расширения репрессивных практик – пытаясь удержать объемы набора в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в регионах

- указано в сообщении.

Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка21.11.25, 20:12 • 4148 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Государственный бюджет
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине