Несмотря на то, что официальная статистика демонстрирует стабильные темпы контрактования в вооруженные силы рф, признаки истощения ресурсной базы становятся все более заметными. Как сообщили в Службе внешней разведки, регионы рф сокращают выплаты за заключение контрактов, но именно эти "бонусы" привлекали желающих, передает УНН.

Детали

Как сообщили в разведке, за III квартал 2025 года контракт с минобороны подписали более 135,2 тыс. человек, а всего за январь–сентябрь – 262,7 тыс., или около 29 тыс. ежемесячно, что соответствует уровню 2024 года. Однако эти цифры все в меньшей степени отражают реальные трудности, с которыми сталкивается региональная система комплектования.

Металлургическая промышленность россии приходит в упадок из-за экспортных ограничений и конкуренции с китайскими производителями - разведка

По состоянию на ноябрь 2025 года по меньшей мере 11 регионов России – включая Ленинградскую, Самарскую, Нижегородскую, Ульяновскую и Оренбургскую области, республики Башкортостан, Татарстан, Хакасия, Чувашия, Марий Эл, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край – сократили выплаты за заключение контрактов и помощь семьям погибших военнослужащих. Для многих территорий именно эти стимулы были ключевым механизмом привлечения новых военных - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что после того, как региональный совокупный дефицит в сентябре превысил 9 млрд долл. США, возможности субъектов федерации поддерживать финансовую мотивацию резко сузились. Сокращение бонусов непосредственно усложняет дальнейший набор, поскольку именно повышенные выплаты последние два года компенсировали рост рисков и потерь.

Правительственные решения свидетельствуют, что поддерживать прежние темпы комплектования армии становится все труднее. При недостатке средств на сохранение стимулов кремль будет делать ставку на другие инструменты – от усиления пропаганды до расширения репрессивных практик – пытаясь удержать объемы набора в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в регионах - указано в сообщении.

Зарплатный кризис охватил все регионы России: задолженность превысила 1,95 млрд рублей - разведка