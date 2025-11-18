Металургійна промисловість росії поступово занепадає через експортні обмеження, високу ключову ставку та конкуренцію з боку китайських виробників, що насичують ринок дешевою продукцією. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, "це охолодження економіки вже змушує найбільших гравців згортати інвестиційні програми", передає УНН.

За даними розвідки, "Об’єднана металургійна компанія" відмовилася від проєкту з виробництва безшовних труб у Татарстані вартістю 70 млрд рублів і розірвала угоду про захист капіталовкладень.

ТОВ "Техбуд", яке контролює 15 % ринку полімерних труб, скоротило виробництво на 40 % у кількох регіонах, а податкові органи донарахували йому 730 млн рублів податків. У Татарстані випуск пластмасових труб за дев’ять місяців 2025 року впав удвічі – до 34,4 тис. т проти 68,5 тис. т роком раніше. Компанія, що колись постачала продукцію для "Газпрому" та великих спортивних проєктів, нині не може погасити навіть 2 млн рублів боргу перед підрядниками.

Казанський трубний завод, який спеціалізується на водопровідних трубах, знизив виробництво на 30 % через скорочення фінансування ЖКГ та високі ставки. Підприємство з виручкою 1 млрд рублів у кращі часи випускало до 12 тис. т продукції на рік, але тепер змушене урізати персонал, складські площі та непрофільні витрати. Власник особисто очолив компанію, яка навіть припинила членство в галузевій асоціації через дефіцит коштів.

Основними причинами кризи називають падіння попиту в газовій і нафтовій сферах, скорочення фінансування ЖКГ, неприбутковий експорт і демпінг китайських конкурентів. Та все це є наслідком політики кремля, який спрямовує бюджетні ресурси не на підтримку промисловості, а на фінансування війни проти України